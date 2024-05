Vice-campeão do BBB, Matteus Amaral arrecada quase R$30 milhões para ajudar vítimas no RS

O vice-campeão do BBB 2024, Matteus Amaral, arrecadou quase R$ 30 milhões para ajudar vítimas das enchentes que atingiram o Rio do Sul. O gaúcho fez uma vaquinha virtual para ajudar os conterrâneos.



Por meio de suas redes sociais, Matteus agradeceu as doações. “E aí gurizada, estou passando aqui pra agradecer a todo mundo que tá ajudando aí, tá se dedicando nessa baita campanha aí pra gente ajudar nosso estado. São cenas apavorantes, coisas assim que deixam a gente em choque, em estado de desespero, de não saber direito o que vai fazer pra tentar ajudar. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração”, disse.

Enchente no Rio Grande do Sul deixa 83 mortos e 111 desaparecidos



Matteus ainda incentivou que as pessoas sigam doando para ajudar as vítimas. “Eu sei que dinheiro não é tudo, que a gente tem que ajudar de outras formas, ser voluntariado e tentar mover de alguma forma outras ações, mas muito obrigado mesmo a todo mundo aí que tá doando por menor valor que seja. Vai ser de muita valia. Que Deus abençoe grandemente. Vamos seguir doando, vamos seguir ajudando, quem não puder doar compartilha nas suas redes, fala com o pessoal aí que tem uma condição melhor e eu tenho certeza que nós vamos juntar muita, muita coisa mesmo. Deus abençoe todos vocês”, afirmou o ex-BBB.

O balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira (06) mostra que o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingem o estado desde o início da semana passada subiu para 83. Além disso, quatro óbitos estão em investigação. Ao todo, 111 pessoas estão desaparecidas e 276 estão feridas.