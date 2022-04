﻿Vibra São Paulo é o novo nome da maior casa de espetáculos da capital paulista

Empresa de energia volta a investir em cultura ao adquirir o naming rights da mais importante e mais tradicional casa de espetáculo do país

A Vibra retoma com peso seu apoio à cultura e marca seu lugar em São Paulo. A maior casa de shows, espetáculos e eventos da cidade está de volta e se chama Vibra São Paulo. A companhia de energia assinou contrato de naming rights, com duração inicial de quatro anos, com a produtora Opus Entretenimento, nova administradora do local. O espaço, reconhecido como a principal casa da capital paulista, localizado na Marginal Pinheiros (próximo à Ponte Transamérica), reabrirá as portas para grandes shows e eventos em maio.

O movimento consolida a retomada da empresa de energia no incentivo à cultura e ao entretenimento. A iniciativa visa, além de fortalecer a base de atuação da Vibra no mercado e incentivar as artes, também apresentar ao público sua nova marca corporativa em uma experiência de conexão com as pessoas através da energia da música e cultura.

Leo Burgos, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Marketing da Vibra

“É o nosso retorno a um segmento de conexão com a sociedade. Este patrocínio traz múltiplas oportunidades, reforça a nossa imagem numa relação direta com a espontaneidade dos shows e outras atrações”, explica Leo Burgos, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Marketing da Vibra. “Temos certeza que o Vibra São Paulo será também uma plataforma de relacionamento para mostrar nosso movimento em novas energias, além da distribuição de combustíveis”, ressalta.

A Vibra também vai ativar o Premmia, programa de fidelidade dos Postos Petrobras, na nova casa. Os clientes Premmia terão direito a uma série de benefícios como descontos de até 50% nos ingressos, venda antecipada e uma entrada exclusiva. “Conveniência é um dos pilares da atuação da Vibra e trazer a marca Premmia foi uma forma de trazer a conversa para o nosso negócio diretamente, trazendo benefícios aos clientes dos Postos Petrobras”, completa o executivo.

Carlos Konrath, presidente da Opus Entretenimento

Inaugurado em setembro de 1999 e com capacidade para 7.000 pessoas, o local foi concebido para ser um dos maiores e mais versáteis ambientes dedicados ao entretenimento e à cultura na América Latina, além de eventos corporativos e estava de portas fechadas desde o dia 31 de março de 2021.

“É um enorme orgulho e prazer recolocar uma das mais famosas e importantes casas de eventos do Brasil e de toda a América Latina de volta às atividades. A capital paulista merece essa retomada e podem ter certeza que o palco do Vibra São Paulo receberá novamente os principais artistas e eventos nacionais e internacionais”, declarou Carlos Konrath, presidente da Opus Entretenimento.