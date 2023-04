Viaje o mundo sem sair de casa: linha de cruzeiro de luxo revoluciona ao disponibilizar cabines do navio para venda

A ideia de Shannon Lee e Alister Punto, fundadores do Storyline Luxury Global Lifestyle, possibilita que você more em um navio e realize o cruzeiro ao mesmo tempo que cumpre sua rotina

Já imaginou conhecer o mundo, viver aventuras diárias e não precisar abrir mão da sua rotina de trabalho ou até mesmo do tempo com a família? É bem curioso, afinal, o estilo de vida aventureiro e o estilo de vida convencional parecem, de fato, distantes. Mas acredite, graças a uma ideia revolucionária de Shannon Lee e Alister Punton, é possível conciliar esses dois objetivos.

Saiba como conhecer o mundo em alto mar e sem sair de casa

Shannon e Alister são fundadores da Storylines, uma linha de cruzeiros com cabines -que na verdade estão mais para casa de luxo – à venda. O que permite uma vida residencial no mar de forma saudável, ativa, com liberdade e mantendo o trabalho e a vida familiar. Mas ainda vai além disso: O Storyline é um espaço onde os moradores podem desfrutar de experiências únicas, memoráveis ​​e transformadoras enquanto viajam pelo mundo no conforto de casa.

Myle Hammond e família resolveram adotar o estilo de vida em alto mar

O Storylines Luxury Global Lifestyle atrai pessoas de todas as gerações e todos os estilos de vida que têm a liberdade de viajar e querem viver autenticamente como cidadãos responsáveis ​​do mundo, por exemplo: famílias viajantes, empresários, viajantes individuais, executivo de trabalho remoto, entre outros. Além do modelo de venda convencional, o permanente, o Storyline também permite que você compre uma residência no modo compartilhado. Ou seja, você compra a cabine junto com outros interessados e vocês realizam uma espécie de rodízio. Os gastos serão de acordo com o tempo de permanência que cada um deseja previamente estabelecer.

Cabine dos Hammond’s possui dois quartos e dois banheiros

Toda equipe do Storylines reúne um amplo conhecimento das indústrias de cruzeiros, imóveis e lazer com mais de 250 anos de experiência coletiva. O conselho consultivo e os embaixadores da marca da Storylines também têm uma vasta experiência em cruzeiros, tendo passado um total de 25.000 dias no mar. Com esse currículo de tamanha credibilidade, é só garantir o seu espaço e relaxar em alto mar.