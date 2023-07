VI Simpósio de Hematologia Pediátrica traz atualizações essenciais para a saúde infantil em São Paulo

Especialistas nacionais e internacionais compartilharão conhecimentos em evento exclusivo para profissionais da saúde

O Centro de Treinamento do Sabará Hospital Infantil (CTS) se prepara para receber o VI Simpósio de Hematologia Pediátrica, que acontecerá no próximo dia 19 de agosto, sábado. Promovido pelo renomado Instituto PENSI, o evento conta com o apoio da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) e da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), e promete trazer atualizações essenciais para a área da saúde infantil.

Palestrantes renomados abordarão temas atuais e relevantes da saúde infantil

Com início às 08h, o simpósio será um encontro exclusivamente presencial, destinado a pediatras e hematologistas que atuam em consultórios e hospitais, bem como estudantes, residentes e outros profissionais da área da saúde com interesse no tema.

Inscrições Abertas! Participe do VI Simpósio de Hematologia Pediátrica em São Paulo

Entre os palestrantes confirmados, destacam-se profissionais de renome na área da hematologia pediátrica. A Dra. Sandra Loggetto, Coordenadora da equipe de Hematologia do Sabará Hospital Infantil e Pesquisadora do Instituto PENSI, compartilhará sua vasta experiência clínica e pesquisas recentes. A Dra. Josefina Braga, renomada Hematologista pediátrica e Professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), abordará tópicos relevantes para o diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas em crianças.

Além disso, o evento contará com a participação especial da Dra. Lara Lobianco e Souza, Hematologista pediátrica do The Hospital for Sick Children (SickKids), em Toronto, Canadá, trazendo perspectivas internacionais sobre a área.

A programação do simpósio será abrangente e incluirá temas atuais e relevantes da saúde infantil, com foco especial na Hematologia não oncológica. Os participantes terão acesso a orientações práticas para a condução de casos clínicos com sinais, sintomas e exames laboratoriais específicos. A profilaxia da deficiência ou sobrecarga de ferro, distúrbios de coagulação e de leucócitos, uso de anticoagulantes, exames pré-operatórios, anemias, transfusões em crianças e adolescentes são alguns dos tópicos que serão abordados.

De acordo com a organização do evento, as vagas são limitadas, e é recomendado que os interessados façam suas inscrições o quanto antes para garantir a participação no simpósio. As inscrições podem ser feitas através do site oficial do Instituto PENSI.

O VI Simpósio de Hematologia Pediátrica promete ser uma oportunidade única para a atualização profissional e o compartilhamento de conhecimentos em um ambiente colaborativo e enriquecedor. Não perca essa chance de aprimorar sua prática clínica e ampliar seus horizontes na área da saúde infantil. Reserve a data em sua agenda e faça sua inscrição para participar desse evento imperdível!

As vagas são limitadas

SERVIÇO

VI Simpósio de Hematologia Pediátrica

Data: 19/08/23 (SABÁDO)

Horário: das 08h às 18h

Local: Centro de Treinamento do Sabará Hospital Infantil (CTS)

Endereço: Avenida Angélica 2.132 – Higienópolis – São Paulo/SP

INSCRIÇÕES AQUI https://bit.ly/3Qua6KD