Versão especial do jogo Lego Star Wars chega ao Xbox e PS5

Saga Skywalker inclui minifigura de Luke Skywalker com o Leite azul

Aos fãs dos jogos Lego Star Wars e aos iniciantes deste universo, uma informação precisa ser destacada. Esta edição especial deluxe é extremamente colecionável e irá encantar todos os públicos gamers. O jogo chega ao Brasil com ampla campanha de divulgação e acompanha uma graciosa minifigura de Luke Skywalker com o famoso leite azul da saga.

O anúncio foi feito esta semana pela A Warner Bros. Games, a TT Games, o LEGO Group e a Lucasfilm Games. A versão acompanha o jogo base, um steelbook exclusivo, o passe de temporada do game e a já mencionada minifigura.

O jogo promete ainda fazer com que os jogadores experimentem momentos memoráveis e ação ininterrupta em referência aos 9 filmes da Saga Skywalker, claro, na reinterpretação característica e divertida da marca Lego. Prepare-se para dar um mergulho na expansão com liberdade em controlar centenas de personagens, naves e veículos. Você vai poder criar a sua própria jornada. Tudo isso com localização em português do Brasil na dublagem e nas legendas.