Vereador Marquito vê potencial de desenvolvimento ecológico em Florianópolis e enaltece beleza natural e cultura da região

Florianópolis, capital de Santa Catarina, é a segunda cidade mais populosa do estado e possui a maior pontuação do Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH) do Brasil, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Dinâmica e repleta de belezas naturais, a região é composta por uma ilha principal, a parte continental e algumas ilhas menores circundantes.

Por ter uma diversidade composta por rios, manguezais, áreas alagadas, dunas, restingas e morros, a cidade chama a atenção para questões voltadas à preservação do meio ambiente. Quem defende essa importância é o vereador Marcos José de Abreu, conhecido como Marquito, que é também engenheiro agrônomo e mestre em agroecossistemas, além de atuar como ativista da agroecologia, da compostagem e da agricultura urbana.

Para ele, um dos pontos principais de cuidados que Florianópolis deve prezar é pelo saneamento básico. “A gente vem, historicamente, perdendo balneabilidade de praias. Na parte continental, todas são impróprias para banho, além da Lagoa da Conceição e outros pontos”, ressalta.

O político é defensor de projetos de saneamento que utilizem tecnologia ecológica, com tratamento descentralizado, observando sempre as características do local, onde 97% do território é uma ilha.

A cidade é rica em cultura e tradições, voltadas à pesca, às rendeiras, ao folclore, à culinária e à arquitetura colonial. Esses patrimônios culturais, materiais e imateriais, devem ser ainda melhor preservados, como propõe Marquito.

O vereador conta à coluna que um de seus grandes desejos para Florianópolis é que esta consiga ligar o tema ambiental e turístico às populações que mais necessitam de atenção, especialmente em relação à habitação social e às políticas de mobilidade urbana.

“Desejo que a gente consiga implementar políticas de mobilidade urbana, com transporte público de qualidade, com o uso de bicicletas, já que temos grande parte do sul e do norte da ilha com alto potencial ciclável e que podem virar rotas de turismo comunitário”, explica o político.

Florianópolis foi considerada pela Unesco como uma das cidades mais criativas do país. Sendo um dos destinos turísticos brasileiros mais procurados, a região tem grande potencial de se tornar referência mundial em desenvolvimento ambiental e comunitário, acredita Marquito.

Uma das grandes qualidades de Florianópolis, segundo o vereador, é a de seu povo, que pode ser potencializado através de suas práticas. “É tornar Florianópolis não um lugar qualquer, mas valorizar sua riqueza em patrimônio histórico e sua paisagem natural exuberante”, deseja o vereador.