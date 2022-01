Vereador Marlus fala sobre Jaboatão dos Guararapes em entrevista: “somos povo guerreiro”

A região é considerada uma das mais prósperas da Região Metropolitana de Recife e atua como marco regulador da economia e de políticas públicas

Jaboatão dos Guararapes, cidade pernambucana localizada a 14km da capital do estado, é rica em história e com grande potencial turístico, segundo o vereador Marlus Costa. A região também possui importância histórica para o país, tendo sido palco da famosa Batalha dos Guararapes, no século XVI.

A cidade possui rico patrimônio cultural material e imaterial, como o Centro, conhecido como Jaboatão Velho ou Antigo, sendo considerada uma das áreas expoentes em monumentos históricos e construções que remetem ao passado do Brasil e preservam a história para as gerações atuais e futuras, o que resgata a autoestima da população.

Belezas naturais são características marcantes da cidade, que conta com diversas praias, dentre elas Piedade, que é uma praia urbanizada, e Candeias, Barra de Jangada e Paiva, que abriga um dos maiores empreendimentos turísticos hoteleiros e de negócios de Pernambuco.

“Jaboatão tem uma localização estratégica, próxima ao Aeroporto Internacional dos Guararapes e do Porto de Suape, principal pólo de desenvolvimento do Nordeste, que vem com tudo nos próximos anos”, explica Marlus.

O vereador conta, em entrevista, que um dos pontos positivos da sua cidade é a diversidade de terras, com áreas rurais e urbanas, o que possibilita a construção de pólos para crescimento da região, fomentando a vinda de indústrias e empresas, o que gera emprego e renda para a população. E Marlus acrescenta: “somos ricos em história, um povo guerreiro que não foge da batalha”.

A região é considerada uma das mais prósperas da Região Metropolitana de Recife e atua como marco regulador da economia e de políticas públicas, com foco na melhoria da qualidade de vida da sua população, segundo dados do portal da Prefeitura.

Sobre como a cidade pode melhorar nos próximos anos, o vereador diz que deseja que Jaboatão dos Guararapes invista cada vez mais em infraestrutura, no acesso à Saúde, na promoção de emprego, no aumento da renda per capita e no desenvolvimento em geral.

Marlus finaliza com votos de que, para que todas essas questões sejam melhoradas e a cidade cresça ainda mais, os governantes, inclusive ele, estejam sempre antenados para oferecer o melhor para a cidade, sem deixar escapar oportunidades. “O que tiver que fazer de bom, ir lá e fazer”, declara.