Vereador Cristiano Rodrigues declara orgulho por sua cidade e fala de planos para Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul, a noroeste do estado do Acre, é uma cidade banhada pelo Rio Juruá e a 648 km por via terrestre de Rio Branco. Divisa com o Peru à oeste, a região possui grande quantidade de lagos espalhados e é a segunda maior em população do estado.

A cidade possui como uma das principais atividades econômicas a produção de farinha de mandioca, sendo considerada patrimônio cultural, uma das melhores da região e bastante consumida no sul do Brasil. Além disso, tradicionalmente Cruzeiro do Sul trabalha com o extrativismo da borracha, desde o século XX, e com o agronegócio.

Centro de Cruzeiro do Sul

Segundo o vereador Cristiano Rodrigues, uma das maiores qualidades da cidade é o seu povo, que é conhecido pela sua hospitalidade, pelo acolhimento e pelo trabalho. A população da região é composta principalmente por indígenas, por nordestinos que vieram em busca de oportunidades com a extração de borracha, além de sírio-libaneses, peruanos, haitianos e bolivianos.

Cercada de belezas naturais, Cruzeiro do Sul possui alguns desafios para os próximos anos, como elucida Rodrigues. O ponto que precisa de mais atenção na cidade, conforme o vereador, é a melhoria do saneamento básico, que necessita ser ampliado, principalmente pela questão do esgoto a céu aberto, que oferece riscos à saúde da população.

Ponte da União

O município possui diversos pontos turísticos, como a Catedral Nossa Senhora da Glória, o Teatro Municipal dos Náuas, a ponte, além dos Rios Crôa, Juruá e Môa e o Igarapé Preto. A região também possui um aeroporto internacional, localizado a 15 km do centro urbano.

Como planos para o futuro, Cristiano conta que o seu maior desejo para a sua cidade é que ela, “que é uma cidade linda e de um povo muito acolhedor, guerreiro e trabalhador”, se desenvolva cada vez mais e que consiga promover mais emprego e renda, para diminuir as desigualdades sociais, ainda presentes na região.

O vereador finaliza a entrevista demonstrando muito carinho pela sua cidade: “orgulho de ser daqui e de fazer parte desse povo”.