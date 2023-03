Vendas de latas de alumínio têm queda de 4,7% no primeiro trimestre de 2022, segundo a Abralatas

Setor aposta em novos investimentos para atender demanda crescente nos próximos anos

As vendas de latas de alumínio no Brasil registraram uma queda de 4,7% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao ano anterior, de acordo com dados apresentados pela Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas). A queda foi atribuída a fatores como o clima mais frio, a reabertura de bares e restaurantes com consumo maior de bebida em vidro e a inflação que gerou uma repressão no consumo.

Cátilo Cândido, Presidente da Abralatas, observa os principais resultados do setor e destaca a perspectiva para 2023

No entanto, a Abralatas destaca que, mesmo diante de um cenário adverso, o setor continuou investindo em novas linhas de produção e trabalhando na redução de custos em toda a cadeia produtiva. Com cerca de US$ 1 bilhão em investimentos realizados e em curso, o setor está se preparando para atender uma provável demanda crescente nos próximos anos.

Setor de latas de alumínio confirma ano de ajustes e se prepara para um novo ciclo de crescimento

Além disso, a entidade tem promovido um diálogo amplo e aberto acerca das pautas ESG e da reciclagem de latas com diversas camadas da sociedade. O presidente executivo da Abralatas, Cátilo Candido, ressalta que, mesmo com a queda nas vendas de latas de cerveja, a demanda por outros tipos de bebidas em lata vem crescendo, como energéticos, refrigerantes, drinks, vinhos, uísque, café e água, o que mostra o potencial do produto.

Para Candido, os resultados de 2022 mostram que o setor tem a resiliência e a coragem de continuar investindo e se reinventando para conquistar cada vez mais os consumidores brasileiros. A perspectiva é de um novo ciclo de crescimento no mercado nos próximos anos, com a inauguração de novas unidades fabris e linhas de produção de latas de alumínio para bebidas.