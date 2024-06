Velório de cantor Nahim na Alesp tem caixão no chão para cães se despedirem

Na tarde desta sexta-feira (14/6), o Brasil recebeu a notícia da morte do cantor Nahim, um artista talentoso e dono de uma personalidade única. A principal suspeita da polícia para a morte de Nahim é de que tenha sido vítima de um acidente doméstico, caindo da escada e batendo a cabeça.

O pedido de Nahim para ser velado no chão foi atendido

Ainda na quinta-feira, começou o comovente velório do cantor na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O que torna esse momento ainda mais especial é a presença dos cães de Nahim, considerados seus “filhos de quatro patas”, que podem se despedir do seu tutor em um gesto de amor decidido por Nahim e respeitado pela família.

Nahim era apaixonado pelos filhos e 4 patas

Nahim era apaixonado por animais, especialmente por seus cinco cãezinhos, que faziam parte da família e eram tratados com muito carinho e respeito. Em entrevistas e redes sociais, era comum vê-lo rodeado pelos seus peludos companheiros, demonstrando um amor verdadeiro e afetuoso. A segunda mulher do artista, Andreia Andrade, de quem se separou em outubro, foi quem decidiu colocar o caixão no chão.

O cantor sempre demonstrou seu amor pelos animais

Créditos: Reprodução Internet

Por se tratar de uma situação especial, a entrada dos cachorros foi autorizada pela Alesp. A comovente cena dos cães se despedindo do seu tutor em seu caixão colocado no chão da Alesp é fruto de um dos últimos desejos de Nahim, revelado por sua cunhada, a jornalista Lisa Gomes: “Para ficar na altura dos cachorros”, explicou Lisa. Nahim, que sempre foi autêntico, não quis se despedir de forma tradicional, mas sim cercado por aqueles que mais amava, incluindo seus fiéis amigos peludos.

A decisão de colocar o caixão no chão para que os cães pudessem se despedir do seu tutor emocionou a todos que acompanham o velório. É possível ver o carinho e a saudade nos olhos dos animais, que lambem o caixão e tentam, à sua maneira, entender a partida do seu amado humano.

O velório de Nahim é um tributo à sua vida, à sua música e ao seu enorme amor pelos animais. A entrada dos cães no velório foi autorizada pela Alesp, em um gesto de respeito e compaixão pela situação especial. No caixão, os óculos escuros que se tornaram uma marca de Nahim foram colocados em seu rosto, como uma última homenagem à sua personalidade única. O corpo de Nahim será levado para Miguelópolis, sua cidade natal no interior de São Paulo, onde ocorrerá o enterro às 16h deste sábado (15/6).