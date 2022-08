Veja o que está por trás marketing polêmico da Balenciaga

Especialista em marketing, Guilherme Vasconcelos destaca a estratégia de imagem da marca nos recentes produtos lançados

Polêmica, a grife espanhola Balenciaga tira 10 quando o assunto é posicionamento digital, mesmo quando as estratégias adotadas não são unânimes. A exemplo disso, o lançamento do tênis Paris Sneaker, que vale R$10 mil e tem a aparência de estar sujo e rasgado, que colocou a marca nos assuntos mais comentados do mundo. Da mesma forma, o desfile da coleção de primavera, que aconteceu na Bolsa de Valores de Nova York e é inspirada no sadomasoquismo, que virou meme nas redes sociais.

Empresário, especialista em marketing publicitário e fundador da GRLV Agência de Publicidade Digital, Guilherme Vasconcelos aponta que a grife aposta no tradicional “falem bem, ou falem mal, mas falem de mim”. Isso, porque as estratégias usadas para estar sempre na mídia são mais que polêmicas. Elas também introduzem boas discussões.

“No caso do tênis, é ingenuidade acreditar que eles o lançaram daquela forma, sujo e rasgado, pois acreditam no sucesso do modelo. Na verdade, arrisco-me a dizer que a polêmica era esperada e desejada pela marca, que além de virar uma dos assuntos mais falados do mundo, consegue introduzir nas redes uma discussão sobre o mercado da moda fast fashion. Isso porque o modelo rasgado que foi divulgado não é o produto final, apenas uma forma de mostrar a durabilidade do original do Paris Sneaker”, destaca.

Antes do tênis, a marca também já havia gerado polêmica com a venda de uma bota suja de tinta, que se assemelha à usada por mestres de obra. Outro exemplo desta estratégia da marca pode ser visto no Met Gala, quando a empresária e influenciadora Kim Kardashian apareceu com um modelo preto, fechado da cabeça aos pés, e assinado pela Balenciaga, que também foi muito repercutido nas redes”, pontua.

“O marketing digital dessa grife tem uma mensagem clara: ele é criativo e ousado. O objetivo é estar sempre em pauta quando o assunto é moda e marketing”, pontua Guilherme Vasconcelos. O diretor criativo da Balenciaga, Demna Gvasalia, que ocupa esse cargo desde 2015, já afirmou em entrevista que as polêmicas fazem parte da sua forma de conduzir a grife.