Vasco X Flamengo – Musa do Cruz-Maltino promete ensaio ousado se time vencer o jogo

O jogo acontece nesta quarta-feira, 16, às 20h

Os jogos da Série A do Campeonato Carioca estão a todo vapor e a Musa do Vasco, Milena Carvalho, comentou sobre as partidas entre Flamengo e Cruz-Maltino, que acontecem nesta quarta-feira, 16, às 20h, e depois no domingo, 20, às 16h. Além de ter feito críticas ao Rubro-Negro, ela fez uma promessa que cumprirá caso o Vasco vença o jogo.

Essas partidas fazem parte das semifinais do Carioca 2022, um dos campeonatos mais importantes e esperados do futebol brasileiro



Os ingressos do primeiro jogo já começaram a ser vendidos e a expectativa do time está a mil, assim como o da musa. “Na primeira partida será 3 a 0. A segunda acredito que seja 2 a 1. O Flamengo está em uma má fase. Não é o mesmo de uns meses atrás. Além disso, eles são eternos fregueses do meu Vasco”, disse Milena.

A musa revelou que já está acertando os detalhes do ensaio fotográfico porque tem certeza que o time levará a melhor nesses jogos



A musa se mostrou super empolgada com as partidas pelas semifinais do Campeonato Carioca. Para ela parece que não há dúvida de que o Vasco sairá como campeão desses dois jogos. Ela fez até uma promessa para incentivar o time a vencer.

Milena acredita que o Flamengo esteja em uma má fase nos jogos



“Farei um ensaio ousado. Podem aguardar. Já vou até providenciar, pois o Vasco será campeão mesmo”, revelou Milena. Será que o público verá esse ensaio ou quem levará a melhor nessas partidas será o time do Rubro-Negro?