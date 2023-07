Vanessa Rangeli: método da consultora fitness faz ex-paquita perder 14 kg em apenas um mês

Ana Paula Almeida mudou o visual seguindo o método Detox Turbo de emagrecimento

Vanessa Rangeli, a consultora fitness que conquistou os famosos, segue criando casos de sucesso com seu método de emagrecimento. Desta vez, ex-paquita Ana Paula Almeida, a “Pituxita”, perdeu 14 quilos em apenas 1 mês.

Vanessa Rangeli teve grandes resultados com a ex-paquita Ana Paula Almeida Crédito: Instagram



Ana Paula decidiu encarar a dieta após ser eliminada do reality A Grande Conquista. A ex-paquita apostou no programa de Vanessa Rangeli, criadora do método Detox Turbo de emagrecimento, para alcançar o objetivo de estar ainda mais bela participar da final do programa.

Naldo Benny e Moranguinho são dois casos de sucesso de Vanessa Crédito: Instagram



“Confesso que levei um choque ao ver meus vídeos e fotos quando sai do reality . Eu não tinha noção de como eu estava gordinha. Isso não é problema, porém, quando vi, minha auto estima caiu e me sentia feia e triste. Foi quando, assim que cheguei no Rio, liguei pra ela [Vanessa[] que sempre me socorre quando preciso”, conta Ana.

Ana Paula Almeida compartilhou seu antes/depois após aderir ao Detox Turbo Crédito: Instagram



Graduada em marketing e com um corpo todo trabalhado nos exercícios físicos, aliados à boa alimentação, Vanessa Rangeli já atendeu cerca de 50 mil pessoas com suas consultorias entre famosos e anônimos. Na sua lista de personalidades que perderam peso com seu programa estão nomes como as atrizes Adriana Lessa, Nívea Stelmann, Maíra Charken e Roberta Rodrigues, os cantores Naldo, Perlla, Lexa e MC Bin Laden, as modelos Moranguinho e Priscila Pires, entre outros.

Adepta dos exercícios físicos e da boa alimentação, Vanessa é exemplo para seu público Crédito: Instagram



“Sou especialista em mudança de estilo de vida, na prática, e a primeira consultora fitness do Brasil a desenvolver um projeto de boa forma”, afirma Vanessa.



A bela consultora fitness conta com o método Detox Turbo, um programa online de emagrecimento personalizado, que oferece o cardápio completo e suas substituições. Além disso, ensina várias receitas saudáveis. O programa é formado por uma equipe de nutricionistas, personal trainers, psicóloga e fisioterapeuta.

Vanessa conta que seu sucesso se deve ao atendimento individualizado e totalmente focado nas necessidades e gostos de cada um. “As consultorias são individuais e a gente procura adaptar o que a pessoa gosta, dentro do possível da dieta”, explica.



A metodologia tem dado resultados pra lá de satisfatórios. E quem comprova isso, é quem passou pelo programa e saiu satisfeita com o objetivo atingido, como “Pituxita”:



“Ao todo foram 14,300 kg ELIMINADOS! Simmmmm! Eu consegui! Olhem esse antes e depois. Vem junto comigo e a Vanessa se sentir mais linda, desinflamar e eliminar aqueles kg que não te deixam feliz”, publicou a ex-paquita em suas redes sociais.