Aprenda a fazer automassagem para diminuir inchaço pós-ceia de Natal

A dica foi dada pela especialista Vanessa Paula

Natal e festas de fim de ano são sinônimo de muita comida boa e não dá para ficar na dieta. Para quem não quer descuidar do corpo nesse momento, há uma ótima automassagem que pode ajudar a diminuir o abdômen e o inchaço.

A grande quantidade de alimento que as pessoas consomem nas festas acaba as deixando com o corpo levemente inchado. Para diminuir esse problema, a especialista Vanessa Paula indica um tratamento natural para definir o abdômen, bumbum e até perder preso. É uma automassagem perfeita para disfarçar a barriguinha.

A profissional tem mais de 75 mil seguidores nas redes sociais; ela faz sucesso mostrando o excelente trabalho

“Com um pouco de creme nas mãos, passe em todo o abdômen. Com as palmas das mãos, faça movimentos circulares ao redor do umbigo. Repita o movimento entre 10 e 15 vezes”, explica a especialista.

Outra técnica muito boa, de acordo com Vanessa, é a de deslizamento. Basta massagear a parte lateral do abdômen com as duas mãos em sentidos opostos e de cima para baixo. “Pressionando sempre até chegar ao quadril, tanto para o lado direito como para o esquerdo. Repita os movimentos entre 10 a 15 vezes”.



Tratamentos realizados pela profissional

Já para uma drenagem perfeita, Vanessa indica que a pessoa coloque a palma das mãos na altura da costela e faça movimento de cima para baixo em direção a virilha, pressionando a barriga e friccionando os dedos. Assim como as outras técnicas, é importante repetir esses movimentos entre 10 e 15 vezes.