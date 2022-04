Vanessa Paula mostra cicatrizes de retirada do silicone após problemas de saúde: “Tive que aprender a me amar novamente”

Depois de passar por problemas de saúde e precisar fazer um explante de silicone, a terapeuta criou um método para aumentar os seios sem intervenções cirúrgicas

A vontade de voltar atrás e retirar as próteses mamárias de silicone tem sido cada vez mais comum em consultórios de cirurgias plásticas. Ainda que colocar esteja super em alta, retirar também está. Muitas mulheres tiveram algum problema de saúde, ou até mesmo a Síndrome ASIA conhecida como “doença do silicone”, e muitas apenas querem seus corpos mais naturais possíveis. A terapeuta holística e especialista em massagem Vanessa Paula, foi uma das milhares de mulheres a fazer um explante e contou mais sobre a experiência.

A terapeuta holística e especialista em massagem Vanessa Paula, foi uma das milhares de mulheres a fazer um explante (Foto: Ronielly Rosa br)

“Eu tive um problema de saúde com meu silicone, por isso tive que retirar. Foi um choque que levou longos meses para passar. Mas, percebi que precisava me amar do jeito que estava para que pudesse seguir em frente. E por isso, tive que aprender a me amar por dentro e por fora de um jeito novo e foi um processo difícil e complicado. Às vezes mal queria me olhar no espelho e odiava as minhas cicatrizes. Hoje, depois de um longo tempo de aprendizado e um processo de cura, fiz esse ensaio para mostrar as minhas cicatrizes e inspirar outras mulheres que estejam passando por isso também. Somos bem mais do que nossos seios e, como eles aparentam, precisamos lembrar disso”, declarou Vanessa.

Muitas mulheres tiveram algum problema de saúde, ou até mesmo a Síndrome ASIA conhecida como “doença do silicone”, e muitas apenas querem seus corpos mais naturais possíveis (Foto: Ronielly Rosa br)

Para Vanessa, ainda que muitas mulheres querem aceitar seus corpos naturais, elas também querem sempre melhorá-los e foi por isso que desenvolveu um método mais natural para o aumento de seios sem cirurgias plásticas: “Acabei desenvolvendo um método para o aumento dos seios sem cirurgias, para que mulheres assim como eu, que ainda querem ter seios maiores, mas não podem. Testei esse método em mim e aí levei para frente. Muitas mulheres preferem ser o mais natural possível em uma época em que todas são tão cheias de procedimentos estéticos, só que algumas sempre querem melhorar algo em si mesma”, finalizou.