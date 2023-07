Vanessa Mendes abre as portas da sua propriedade rural, a Lambú Ecoturismo, e oferece um mix de sofisticação e natureza

O local, que fica a 45 minutos de Brasília, oferece passeios ecológicos, antiquário e banhos relaxantes

Vanessa Mendes Rosso, uma mineira convicta que atualmente reside em Brasília, tem uma conexão profunda com o ambiente rústico e bucólico das fazendas de seus pais desde a infância. Com formação em Administração de Empresas, Vanessa acumulou uma variedade de experiências profissionais e empresariais ao longo de sua trajetória. Paralelamente, sempre nutriu uma paixão verdadeira pela arte, decoração e moda.

Localizada a 45 minutos de Brasília, a Lambú proporciona uma conexão autêntica com a natureza

Graças aos seus estudos, experiências e viagens, Vanessa decidiu abrir as portas de sua propriedade rural, a Lambú Ecoturismo, para compartilhar com aqueles que, assim como ela, são apaixonados por gastronomia, história, arte e pela beleza encantadora da natureza.

Localizado a apenas 45 minutos de carro de Brasília, a Lambú Ecoturismo oferece uma experiência única e aconchegante em meio à natureza exuberante. Com uma filosofia baseada na integração do ser humano com o meio ambiente, a Lambú proporciona uma conexão autêntica com a natureza e a cultura local.

“Começamos esse projeto como uma diversão apenas para a família, mas aos poucos as coisas tomaram forma e decidimos compartilhar o nosso estilo de vida e visão única”, conta Vanessa Mendes

O ambiente rural da Lambú foi projetado com carinho e sofisticação, visando proporcionar aos hóspedes e clientes uma experiência diferenciada. As acomodações foram cuidadosamente concebidas para integrar-se ao entorno natural e oferecer conforto, privacidade e uma atmosfera acolhedora.

“Queremos que todos vivenciem momentos únicos na Lambú Ecoturismo”, afirma a proprietária Vanessa Mendes

Os hóspedes têm a oportunidade de escolher entre quatro tipos de hospedagem exclusivos e originais, que vão desde suítes de luxo em caminhões customizados até tendas luxuosas com banheiros e banheiras retrô. Um trailer de viagem transformado em apartamento e uma barraca de teto montada em cima de um mini trailer completam as opções singulares de hospedagem disponíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de conexão com a natureza, a Lambú Ecoturismo oferece contato com a cultura local

Além das acomodações encantadoras, a Lambú Ecoturismo oferece uma experiência gastronômica excepcional. O restaurante da Lambú combina o sabor da culinária regional com um toque de sofisticação. O cardápio diversificado apresenta opções que vão desde queijos artesanais até pratos de peixe fresco, passando por deliciosos legumes e hortaliças orgânicas. Os ingredientes utilizados são provenientes da própria propriedade ou adquiridos junto a produtores locais, garantindo frescor e qualidade aos pratos preparados com cuidado e criatividade.

A Lambú proporciona ainda uma ampla variedade de atividades e passeios. Os hóspedes podem desfrutar de passeios a cavalo, quadriciclos, mini buggies, bicicletas e trilhas para explorar as nascentes, represas e até mesmo uma encantadora cachoeirinha.

Os hóspedes podem explorar a região por meio de trilhas ou simplesmente relaxar e apreciar a beleza natural ao redor

Para as crianças, o local oferece um parquinho e uma sala de jogos equipada com sinuca, totó, tênis de mesa, peteca, bolas e um campo de futebol, entre outras opções de entretenimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já os adultos podem desfrutar de momentos relaxantes no SPA Bem Estar Lambú, que proporciona uma variedade de massagens, drenagens, liftings, escalda-pés e hidromassagem. Além disso, os bangalôs possuem banheiras retrô ao ar livre, aquecidas a lenha, perfeitas para um banho energizante ou relaxante, acompanhado de óleos essenciais orgânicos de produção própria.

Para completar essa experiência incrível, os visitantes têm a oportunidade de explorar o antiquário de Vanessa Mendes, um espaço encantador onde peças e objetos antigos contam histórias fascinantes. Os apaixonados por arte, decoração e moda encontrarão uma seleção cuidadosa de itens únicos, que trazem um toque especial para o ambiente.

Vanessa conta que desde sempre nutriu uma paixão pela arte e por objetos de valor histórico. Agora, ao retornar para o campo, tomou a iniciativa de reunir peças que pertenceram tanto à sua família quanto à do seu marido, Rogério Rosso.

Vanessa acredita que a exeburância e simplicidade da natureza tornam a vida mais leve e significativa e é isso que deseja transmitir aos hóspedes

“Queremos que todos vivenciem momentos únicos e inesquecíveis aqui na Lambú”, afirmou Vanessa Mendes Rosso, proprietária da Lambú Ecoturismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Lambú Ecoturismo é um convite para voltar no tempo, reconectar-se com a natureza e desfrutar de momentos inesquecíveis em meio ao Cerrado brasileiro. Os hóspedes podem explorar a região por meio de trilhas, passeios ecológicos ou simplesmente relaxar e apreciar a beleza natural ao seu redor.

Vanessa ressalta que a Lambú é, de fato, a extensão da sua casa: “Moramos aqui ao lado e, durante a pandemia, sentimos a necessidade de deixar a cidade e buscar uma melhor qualidade de vida para nossa família em meio à natureza. Começamos esse projeto como uma brincadeira e diversão apenas para a família, mas aos poucos as coisas foram tomando forma e se tornaram tão belas que decidimos compartilhar um pouco do nosso estilo de vida e da nossa visão única, que enxerga a vida através de um prisma diferente.”

A proprietária acredita que a exuberância e simplicidade da natureza tornam a vida mais leve e significativa e por isso deseja oferecer aos hóspedes, clientes e amigos uma verdadeira experiência, algo distinto, personalizado e repleto de requinte e sofisticação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para mais informações e reservas, entre em contato:

https://www.lambuecoturismo.com.br/