Vanessa Ataídes, faz protesto em frente à embaixada russa contra a invasão da Ucrânia

Famosa por ter o maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes protestou contra a invasão da Ucrânia em frente à embaixada russa, em Brasília. Com um cartaz com os dizeres “Peace no war” (Paz não guerra) e vestida de azul e amarelo, cores que representam a bandeira ucraniana, a modelo quis mostrar seu descontentamento com a postura da Rússia.

” A Rússia está colocando seus interesses acima do amor à vida, em que famílias pagam o preço de algo que não merecem. Os interesses pessoais se sobressaem diante dos interesses coletivos”, pontua a modelo que também protestou em frente ao Palácio do Itamaraty.

“Sou brasileira com orgulho, não me calarei diante de tantos descasos. Não é porque não sou cidadã ucraniana, que não terei empatia. Devemos estar todos os dias em constante reflexão. Me sinto tão pequena em não poder fazer nada por todas aquelas famílias. Me sinto mal por saber que chego a noite e estou no conforto do meu lar, me alimentando, sentindo o aconchego da família e lembro que muitas mulheres, crianças, famílias estão sem teto, passando por dificuldades de modo geral, isso me deixa muito triste”, afirma Vanessa.

A modelo pede mais amor e menos ganância no mundo. “O poder constrói e destrói”, disse.

Recentemente, a musa fitness viralizou na internet após ser xingada na rua por causa do tamanho do bumbum, que mede 126 cm.