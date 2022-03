Vanessa Ataídes é xingada na rua por causa de seu bumbum

A modelo conta que teve uma discussão acalorada por conta da agressão verbal

Por causa do bumbum de 126cm, Vanessa Ataides sofreu uma agressão verbal recentemente. Ela conta que se sentiu extremante constrangida. A modelo relatou que o fato de olhar, admirar, apontar, rir, não lhe incomoda, mas xingar ela não suporta e não vai admitir tamanha falta de respeito.

Ela revela que, mesmo chateada e enfurecida, não agrediu verbalmente a pessoa, pois compreende que a agressão não leva ninguém a lugar nenhum (Crédito Sócrates)

“Eu trato todas as pessoas bem e com respeito. Então, não tenho por que admitir as pessoas me tratarem mal. Não tenho culpa se algumas pessoas preferem se acabar em vez de se cuidar para se sentirem melhor. Por que tenho que pagar isso?”, questiona.

A modelo relatou que o fato de olhar, admirar, apontar, rir, não lhe incomoda, mas xingar ela não suporta e não vai admitir tamanha falta de respeito (Crédito Sócrates)

Ela revela que, mesmo chateada e enfurecida, não agrediu verbalmente a pessoa, pois compreende que a agressão não leva ninguém a lugar nenhum.

“Não sou uma mulher de ficar calada com determinadas situações, ainda mais se essas forem contra os meus princípios…. E que as pessoas precisam ter mais empatia umas pelas outras. Respeito acima de tudo”, conclui.