“Vamos devolver o poder ao povo” chega às livrarias provocando debate sobre liberdade e uma nova Constituição

O autor encampa a tese de que a Carta Magna deve ser escrita pelos brasileiros por meio de plebiscitos e referendos, sem a interferência do Congresso Nacional

“Vamos devolver o poder ao povo – Ideias para o Brasil” é o livro de estreia de José Ernesto Marino Neto. A obra, de 216 páginas, reúne artigos produzidos em defesa de uma tese que ganha adeptos em grande velocidade: o Brasil precisa de uma Constituição que traduza os desejos dos cidadãos e que seja a expressão de sua liberdade para decidir. Para tanto, a definição da nova Carta Magna não pode ser delegada a representantes. Essa é uma tarefa que cabe ao próprio brasileiro e há instrumentos adequados para tanto, como plebiscitos e referendos.

O autor faz dessa convicção sua bandeira como cidadão. Para o paulistano José Ernesto Marino Neto, formado pela Escola de Direito do Largo de São Francisco, que seguiu carreira profissional como empresário do turismo, a liberdade é a principal virtude de qualquer sociedade. “Embora iguais na natureza, somos diferentes como indivíduos”, diz, ao defender o livre arbítrio como direito inalienável.

Para Marino, a presença do Estado na economia, na política e na vida social deve ser redefinida em uma nova Constituição

Os grandes temas que travam o país e a liberdade para decidir

Ao longo dos 58 artigos, muitos deles publicados em um blog criado para comunicar seu ideário, Marino aborda criticamente os grandes temas que travam a vida política e econômica do país. Entre eles, a falência do Estado brasileiro, o cipoal paralisante do sistema tributário, a inadiável reforma trabalhista e o fundo partidário que sustenta as eleições proporcionais e majoritárias. “Partido político que se preze deve ser sustentado por seus associados. É como um clube de pessoas que se reúnem em torno de ideias. Se não há ideias ou se não há pessoas, não há razão para haver o clube”, provoca.

Também vai fundo no debate sobre o futuro do capitalismo liberal — que “apenas conseguirá competir se a eficiência do setor privado contaminar o setor público” — e denuncia as falsas premissas da social-democracia, baseada no estado de bem-estar social e no intervencionismo estatal. “A história ensina que apenas o livre mercado gera riquezas, que liberdades individuais recriam, reciclam e inovam em benefício dos usuários e consumidores, bem como liberdades geram sociedades de benemerência e de fraternidade.”

Menos Estado, menos corrupção

Para Marino, a presença do Estado na economia, na política e na vida social deve ser redefinida em uma nova Constituição. “Quando diminuímos o tamanho do Estado diminuímos a corrupção. Quando enaltecemos a livre iniciativa, aumentamos o grau de liberdade do povo.” Essa não pode ser uma caminhada inspirada por ideologias, mas por espírito prático e urgência de reconstituir o vigor da sociedade brasileira. “As teorias caem por terra quando a realidade as supera. Acabou a época da esquerda e da direita. Estamos na era do pragmatismo”, reforça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Só dessa maneira o país pode virar o jogo contra a herança cartorial e burocrática que o impede de cumprir seu destino de sociedade moderna. “Ainda hoje o Brasil carrega um grande fardo sobre seus ombros, alternando grupos no poder que impõem privilégios a si próprios, aumentando o peso nos ombros da sociedade. A liberdade para empreender é sufocada pela burocracia, enquanto a individual é sufocada pelos poderosos grupos instalados no Poder.”

Para o paulistano José Ernesto Marino Neto, formado pela Escola de Direito do Largo de São Francisco, que seguiu carreira profissional como empresário do turismo, a liberdade é a principal virtude de qualquer sociedade

O livro será lançado em São Paulo, no dia 16 de fevereiro, às 18h, no Bar Veríssimo, no Brooklin. E em Curitiba o lançamento será no dia 23, às 18h, no Hotel NH Curitiba The Five. Outras sessões de autógrafo estão sendo agendadas. Também há uma agenda de entrevistas e palestras que ao longo do primeiro semestre vão provocar os brasileiros, com a proposta de mexer com suas convicções e fazê-los buscar instrumentos para tomar nas próprias mãos o destino de suas vidas e do Brasil.

Serviço

Livro: “Vamos devolver o poder ao povo: ideias para o Brasil”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autor: José Ernesto Marino Neto

Vendas: pelo site http://www.vamosdevolveropoderaopovo.com.br/ e nas livrarias virtuais

Agenda de lançamento

São Paulo: 16 de fevereiro, às 18h, no Bar Veríssimo, Brooklin

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curitiba: 23 de fevereiro, às 18h, no Hotel NH Curitiba The Five