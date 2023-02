“Vamos Brincar com a Turma da Mônica” chega ao YouTube, confira o primeiro episódio

Voltada ao público pré-escolar, animação marca a estreia da Mauricio de Sousa Produções no universo 3D

Os clássicos personagens do Bairro do Limoeiro, que conquistaram o coração dos fãs de todas as idades, recentemente ganharam uma nova versão. Com um visual totalmente novo — e ainda mais meigos! — Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena protagonizam a nova série animada da Turminha, “Vamos Brincar com a Turma da Mônica”. O primeiro episódio da animação voltada ao público pré-escolar chega ao canal oficial no YouTube na segunda-feira, 06/02.

No enredo, os protagonistas, que têm quatro anos de idade, exploram o mundo a partir de brincadeiras e experiências transformadas pelo olhar cuidadoso e apurado da Mauricio de Sousa Produções. Além deles, Sansão, o coelhinho azul, inseparável parceiro de aventuras da Mônica, também ganha um destaque todo especial. E é claro que Denise, Do Contra e Jeremias não poderiam ficar de fora dessa, né? Com direito a muita música e diversão, os fãs da turminha mais fofinha do Brasil poderão conferir gratuitamente a animação.

Além dessa, que é voltada aos pequenos, o canal também conta com uma programação completa com desenhos animados para todas as idades, com a Turma da Mônica Clássica e Mônica Toy. Uma lista extensa para maratonar como e quantas vezes quiser!

A série, que atualmente faz parte do catálogo da plataforma de streamings Giga Gloob, tem realização da MSP, direção do Fabiano Pandolfi, animação da Hype Animation e sonorização da Ultrassom Music Ideas, é uma coprodução Giga Gloob, Gloobinho e Globoplay.