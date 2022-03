Valter Patriani é eleito Personalidade de Vendas de 2021

Além das vendas e crescimento operacional, outro ponto que diferenciou a Patriani da concorrência foi a inovação

O fundador da Construtora Patriani, Valter Patriani, foi reconhecido como a 58ª Personalidade de Vendas relativa ao ano de 2021 pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB). Aos 64 anos, o empresário foi premiado pelo balanço positivo da companhia, que fechou o ano passado com 100% das unidades lançadas comercializadas e um faturamento de R$ 1,016 bilhão em lançamentos.

“Ser homenageado, ao lado de tantos expoentes brasileiros que fizeram história, por uma entidade longeva e respeitável, como a ADVB, nos gratifica e mostra como fomos crescendo, conquistando sucesso com ética, inovação e modernidade. Hoje, somos felizes por estar entre as maiores construtoras do Brasil”, destaca Valter Patriani.

Valter Patriani

Com 10 prédios entregues em 2021 e mais de 200 mil m² de áreas lançadas, a companhia também registrou um crescimento de 20% em contratação de fornecedores e 115% em contratações gerais.

Além das vendas e crescimento operacional, outro ponto que diferenciou a Patriani da concorrência foi a inovação. Pela primeira vez uma construtora lançou todos os prédios com fazenda solar no topo do empreendimento e pontos de recarga para carros elétricos nas vagas de todos os apartamentos.

Aristides de La Plata Cury, presidente da ADVB.

A escolha da Personalidade do Ano de Vendas é feita a partir de indicações da diretoria, do conselho da ADVB e dos ganhadores dos anos anteriores. Em 2022, a premiação da ADVB reforçou a importância do setor da construção civil para a economia, inovação e geração de emprego.

“Após trajetória vencedora no mercado de turismo, recomeçar, aos 55 anos, a empreender no setor da construção civil com tanto sucesso, chancela integralmente o reconhecimento de mérito atribuído a ele como Personalidade de Vendas. Uma inspiração para todos nós”, ressalta Aristides de La Plata Cury, presidente da ADVB.