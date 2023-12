Val Couto: Tarólogo que previu a morte de Marília Mendonça estreia seu próprio programa para 189 cidades do Paraná

A transmissão ao vivo inclui previsões sobre famosos, interação com o público, abordagem de temas astrológicos e participações especiais de celebridades

Val Couto, renomado tarólogo e especialista em astrologia, estreia seu próprio programa que estará no ar todas as quintas-feiras às 21 horas no canal 38 de Apucarana. A programação ao vivo transmitida em 189 cidades da região do Paraná conta com previsões sobre os famosos, perguntas do público, astrologia e participações especiais de celebridades.

O apresentador propõe a expor seus conhecimentos espirituais, auxiliando aqueles que sintonizam seu programa. Val conhecido como “o doutor das cartas”, acredita que tudo o que pode ser previsto pode ser evitado. Durante as transmissões ao vivo, ele visa alertar e orientar, utilizando suas habilidades no tarô e nas cartas ciganas.

“Minhas previsões não têm a intenção de causar medo, mas sim de alertar. Posso ajudar as pessoas a se cuidarem não apenas espiritualmente, mas também em questões de saúde. Já alertei sobre problemas de saúde que precisavam ser atendidos por um médico”, afirma o tarólogo.

Entre as tragédias previstas, como a morte da cantora Marília Mendonça e o acidente da TAM em 2007, Val Couto enfatiza que suas previsões têm o intuito de fornecer um aviso e uma oportunidade para ações preventivas. Ele destaca sua tentativa de alertar a cantora sobre os riscos iminentes e sua equipe que buscou contato para transmitir a mensagem. “Eu pedi ao fã clube dela que que chegasse até ela, que era para tomar cuidado. Fora é a minha equipe que tentou entrar em contato”, relembra Val.

O tarólogo revela que atende a uma variedade de clientes, incluindo celebridades do mundo artístico e musical, mantendo o anonimato e a confidencialidade como pilares de sua prática. Para ele, seu compromisso é oferecer suporte às pessoas que o buscam. “Em meu programa de televisão eu filtro as previsões, especialmente para os famosos. Eu sei que muitas pessoas estão me acompanhando em casa. Tento levar ao conhecimento das pessoas, principalmente quando envolvem celebridades”, destaca

A transmissão, que já alcançou cerca de 32 mil pessoas ao vivo, também é publicada no YouTube. “Quando a minha mentora espiritual me passa uma previsão da qual eu devo gravar, ela é postada no Instagram ou até mesmo no YouTube com um público de 28 mil inscritos”, ressalta o apresentador citando que as conexões entre suas visões e figuras públicas, políticos e até mesmo celebridades são filtradas antes de ir ao ar.

Poder estar com o público na TV é um desafio para Val, ele acredita que a crença de cada um assim como outros assuntos são pontos muito pessoais, “Para mim o” desacreditar ” do outro não me atinge, sei dos meus resultados como ser humano e cada vez mais trás fortalecimento para o meu eu profissional. A mensagem que busco transmitir a cada programa, atendimento ou qualquer situação ligada ao meu lado espiritual é de fortalecimento. Afinal, os curiosos são os que mais precisam de alertas e até mesmo para sorrir com boas situações que serão ditas sobre seu dia a dia , pois não é só de problemas e tristezas que nós iremos vivenciar.”, finaliza o apresentador.