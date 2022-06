Vai viajar? Listamos cinco motivos para você escolher Ipuiuna como destino

A cidade no sul do estado de Minas Gerais fica a 450km da capital e pode te proporcionar uma experiência diferente de tudo que você já viu

Já sabemos que o nosso Brasil tem destinos paradisíacos e conhecidos internacionalmente. Mas há também uma vasta opção de destinos que fogem do clichê e proporcionam acolhimento e aventura ao mesmo tempo. É o caso de Ipuiuna, cidade do sul de Minas Gerais com pouco mais de dez mil habitantes que fica a 450km da capital Belo Horizonte. Listamos cinco motivos para você conhecer e desfrutar desse paraíso.

Batatas em conserva na rodovia de Ipuiuna são um marco da cidade considerada Terra da Batata

1) Comidas típicas

Quando falamos em Minas Gerais, é impossível não salivar já imaginando as delícias típicas de umas das gastronomias mais desejadas do país. Em Ipuiuna não é diferente. Conhecida como a terra da batata, por lá passam cerca de 300 toneladas de batata por dia que são escoadas para o abastecimento de várias regiões do país. Em Ipuiuna se faz quase tudo com batata: pastel com recheio de carne e batata, batata palha, frita e em conserva – que é um charme a parte nas barracas à beira da rodovia. Você vai encontrar na cidade também combinações clássicas mineiras como torresmo e uma boa cachaça, e claro, não pode faltar o pão de queijo.

2) Uma vista inesquecível e muitas aventuras

Com cenários de tirar o fôlego por onde olhamos, Ipuiuna reserva também uma vista única no ponto mais alto da cidade, que não poderia ter outro nome: Morro da Boa Vista. Ele conta com quase 1.600 metros de altura e de lá você vai assistir a um belo pôr do sol.

A trilha para o Morro Boa Vista é deslumbrante. O percurso de 14km (ida e volta) tem vista para a serra com diversos tons de verde e cheia de sempre-vivas espalhadas pelo campo. Pela trilha, temos uma visão privilegiada e intrigante das formações rochosas do Pico da Serra Negra, da Pedra do Sino e do famoso Agulhas Negras, que fica no Parque Nacional do Itatiaia. A trilha, apesar de longa, é tranquila, com um desnível de 350 metros. Ideal para iniciantes com nível de dificuldade entre fácil e moderado.

Balanço de seis metros é atração mais procurada pelos turistas que visitam a Pousada Rural, uma das principais pousadas da cidade

Também é possível fazer 80% do trajeto de carro comum e de moto é possível chegar até a pedra, o ponto mais alto. Com uma visão 360° que proporciona a vista de outras oito cidades ao redor. Dá até pra fazer sozinho, só fique atento às vacas que ficam soltas no local, afinal, metade do trajeto é em campo de pastagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3) Hospedagem com qualidade e hospitalidade

Viajar com a sensação de estar em casa. É assim que o povo de Ipuiuna vai fazer você se sentir. O acolhimento está entre os diferenciais da cidade. Ipuiuna abriga pessoas simples, de muita fé e com muita história pra contar.

Ipuiuna conta com duas pousadas lindíssimas que oferecem os melhores serviços para quem de fato quer desfrutar uma estadia memorável. E dentro da cidade, dois hotéis para aqueles que, a trabalho ou de passagem, buscam apenas descansar.

Carla Rey, proprietária da Pousada Rural, conta que um dos diferenciais da pousada, além de todo contato com a natureza que proporciona, é o balanço de seis metros. “Estamos na zona rural com a vista maravilhosa das montanhas do Sul de Minas onde oferecemos aos clientes sossego e simplicidade deixando o cliente a vontade para curtir nosso balanço de seis metros de altura que é pura adrenalina, curtir o silêncio e o nosso restaurante com a comida tradicional mineira caseira onde a pessoa se serve diretamente no fogão, como se estivesse em casa”, detalha.

A nascente de um dos rios mais importantes da região, o Rio Pardo, também está localizada em Ipuiuna e é uma parada imperdível na cidade

4) Contato com a natureza

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ipuiúna preserva várias belezas naturais. É lá que se encontra a nascente do Rio Pardo, um dos rios mais importantes da região e parada obrigatória dos turistas.Além dele, outro rio nasce nas terras ipuiunenses, o Rio Machado. Ipuiúna também possui atrativos naturais preservados, com destaque para as serras da Areia, da Água Quente, da Tronqueira e do Brejinho.

Se você deseja descansar e se reconectar com a natureza, Ipuiúna é um destino altamente indicado. Inclusive, com a pandemia, Carla Rey, compartilhou que a Pousada Rural começou a ser mais procurada por turistas que desejavam apenas ficar nas dependências do local, aproveitando a vista e o canto dos pássaros. “Nossa Pousada, tem como intuito fazer com que o cliente se desligue da rotina corrida e sinta em pequenos detalhes que passam batidos no dia a dia com escutar os sons da natureza, caminhar pelas áreas verdes ou apenas sentar e observar os diferentes tons que formam o mar de Minas. Comer aquela comidinha caseira, sem medo de ser feliz. Deitar em nossas redes e curtir o canto dos pássaros e passeio das seriemas”, descreve.

Vista privilegiada da Pousada Rural traz sossego aos turistas que se hospedam no local.

5) História e Cultura

Fazendas e Casarões preservados ajudam a contar a História de Ipuiuna. Neles você pode ter experiências locais como andar a cavalo, tirar leite de vaca e ver de perto um carro de boi. O acesso às fazendas é restrito à permissão dos proprietários. Uma das fazendas ainda tem morador e pode ser visitada para conhecer a rotina do local, acompanhar todo o dia a dia na fazenda. A acessibilidade é pensada para receber turistas com uma estrada rural sinalizada. Para conhecer, ao chegar à cidade você pode procurar a secretaria de turismo que está apta para direcionar as visitas e tornar a sua experiência local única.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A trilha para o Morro da Boa Vista pode ser feita de a pé, 80% de carro ou moto. São 14km (ida e volta) e é considerada uma trilha com nível de dificuldade fácil

Se você tem interesse em se aprofundar mais na história da cidade, você pode aproveitar e marcar sua visita na cidade durante algum dos eventos anuais. Os padroeiros da cidade São João Batista e Santa Quitéria são festejados no mês de junho. De 1° a 13 de Maio acontece outra festa local, a de São Benedito. Na primeira semana de novembro acontece a Semana de Arte Literária na cidade. Não faltam oportunidades para desbravar as belezas e a cultura riquíssima de Ipuiuna.

Otávio Couto, secretário de turismo de Ipuiuna deixou um convite para todos conhecerem a cidade: “Cada cantinho aqui tem uma história e também cabe uma sua. Ipuiuna é de todos, para todos, Ipuiuna é para você”, exclama.