Uruguai: entre vinhos e literatura – Uma jornada fascinante através dos sentidos

Gustavo Melo Czekster e a Casamundi convidam o público a explorar o universo uruguaio através de seus vinhos, gastronomia e literatura, em uma experiência única

Nos dias 2 e 3 de agosto, um roteiro imperdível celebrará o Uruguai através de seus vinhos, gastronomia e literatura. A Casamundi, renomada instituição cultural, em parceria com a vinícola Alto de la Ballena e o resort Enjoy Punta Del Este, promoverá uma experiência inesquecível para os amantes da cultura uruguaia.

No dia 2 de agosto, às 19h, a sede da Casamundi, localizada na Av. Borges de Medeiros, em Porto Alegre, receberá o premiado escritor Gustavo Melo Czekster. Ele apresentará um panorama da literatura uruguaia, destacando suas manifestações rurais, urbanas e humanas. Através das obras de quatro autores paradigmáticos – Horacio Quiroga, Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti e Eduardo Galeano – o autor nos guiará por uma jornada literária única, revelando a essência do país sul-americano.

O evento será enriquecido por uma experiência gastronômica memorável, que oferecerá aos participantes três clássicos da cozinha uruguaia: Choripan, Torta Pascualina e Chajá. Essas delícias serão harmonizadas com um rótulo especial de Tannat, produzido pela renomada vinícola Alto de la Ballena.

A participação no roteiro literário e gastronômico terá o valor de R$ 230,00 por pessoa, incluindo a palestra de Gustavo Melo Czekster e o serviço de gastronomia. As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Casamundi, porém as vagas são limitadas, portanto é recomendado garantir sua presença com antecedência.

Além disso, no dia 3 de agosto, haverá uma noite exclusiva para os convidados do hotel Enjoy Punta del Este. Será uma oportunidade única de desfrutar de uma programação especial, que une o luxo do resort com a rica cultura do Uruguai.

Como parte dessa experiência incrível, os participantes do evento do dia 2 de agosto concorrerão ao sorteio de uma experiência com acompanhante em Punta del Este, incluindo hospedagem e visitação à vinícola Alto de la Ballena. A viagem proporcionará uma imersão completa no cenário uruguaio, permitindo aos sortudos contemplar as paisagens deslumbrantes e vivenciar a tradição vinícola local.

Não perca a oportunidade de explorar os encantos do Uruguai através de seus vinhos, gastronomia e literatura. Garanta seu lugar nessa jornada fascinante e descubra o que torna esse país tão especial. Para mais informações e inscrições, acesse o site da Casamundi e garanta sua participação nessa experiência única.