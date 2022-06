Urgente: carreta da equipe da dupla Maiara e Maraísa tomba no interior de São Paulo

As cantoras não estavam no veículo durante o acidente e show deve ser mantido em Bariri (SP)

O veículo transportava os equipamentos musicais da dupla sertaneja, a dupla Maiara e Maraisa faria um show na cidade de Bariri em São Paulo. O acidente aconteceu no trevo de Itaju (SP). As cantoras não estavam no veículo.

Apesar do ocorrido, o show está mantido e a dupla sobe ao palco a partir das 20h.

Não há informações sobre feridos e nem sobre a causa do acidente. Apesar do ocorrido, o show está mantido e a dupla sobe ao palco a partir das 20h.