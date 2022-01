Urgente! Banco de Sangue de Brasília necessita urgentemente de doações dos tipos RH negativo

O Banco de Sangue está convocando doadores dos tipos RH negativo para efetuarem suas doações em caráter de urgência; estoques está em estado crítico

O estado é crítico no Banco de Sangue de Brasília! A instituição informa que esse é um período em que há uma queda acentuada nos estoques sanguíneos, pois, com as férias, as pessoas deixam a doação de sangue em segundo plano.

Aliados a esse fator, a explosão dos surtos de gripe influenza e o aumento dos casos de Covid pela variante Ômicron têm afastado os doadores que ficam inaptos a doar sangue por um período, como também receosos de se contaminarem.

De acordo com Ana Luiza Araújo, coordenadora regional de captação do Banco de Sangue de Brasília, o ato de doar sangue é totalmente seguro, e, reconhecidamente, a instituição tem o selo “Covid Free de Excelência”, por manter as melhores práticas de prevenção e enfrentamento à pandemia de coronavírus.

“Neste momento, enfrentamos um déficit de 50% em nossos estoques e todos os tipos sanguíneos são necessários, com um destaque maior para os RH negativos. Por isso, o apelo é para que os doadores compareçam ao Banco de Sangue para praticar esse gesto solidário que pode salvar até 4 vidas”, alerta Ana Luiza, que ressalta ainda que os pacientes que estão internados nos hospitais não podem esperar e continuam necessitando de transfusões.

Você, doador dos tipos RH negativo, está sendo convocado para fazer sua doação em caráter de urgência. O tipo O negativo é o que está mais em falta, pois é considerado universal e, portanto, em casos de extrema urgência, é o que é utilizado pelos hospitais.

O Banco de Sangue de Brasília atende aos doadores diariamente, das 7h às 18h, inclusive aos domingos e feriados, na SGAS 915 – Asa Sul – 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star).

REQUISITOS BÁSICOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde;

• Pesar no mínimo 50 kg;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

• Não ter diabetes em uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 30 dias após cessarem os sintomas para realizar doação de sangue;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma;

Consulte nossa equipe em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA O CORONAVÍRUS:

• Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19, aguardar 14 dias;

• Se contraiu COVID-19, aguardar 30 dias;

• Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen;

• Candidatos que viajaram para o exterior devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não pode doar (varia de país a país).