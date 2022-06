Unimed Litoral completa 30 anos consolidada como uma das maiores estruturas de saúde em Santa Catarina

Fundada em 1992, por 97 médicos, na maioria à época de Itajaí e Balneário Camboriú, três décadas depois a Unimed Litoral tem 515 médicos cooperados que trabalham e investem para o aprimoramento da medicina

A Unimed Litoral completou 30 anos no último dia, 2 de junho, consolidada entre as mais importantes estruturas de saúde de Santa Catarina e dos 13 municípios onde atua – Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra Velha, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha, Porto Belo e São João do Itaperiú.

Fundada em 1992, por 97 médicos, na maioria à época de Itajaí e Balneário Camboriú, três décadas depois a Unimed Litoral tem 515 médicos cooperados que trabalham e investem para o aprimoramento da medicina e o desenvolvimento socioeconômico da região.

As Unimeds são empresas independentes entre si, mas seu relacionamento possibilita o atendimento de pacientes em todo o País.

A história da Unimed Litoral é marcada por desafios e provavelmente o maior deles foi a pandemia de Covid-19. “Naquele momento, de ameaça à vida de milhares de pessoas, reagimos com a força das nossas equipes e da nossa estrutura, mas, sem descuidar do futuro, incorporamos uma maternidade em Balneário Camboriú, iniciamos a construção de um novo hospital em Itajaí, além de investirmos fortemente em tecnologia e ampliação de serviços”, destaca o presidente da Unimed Litoral, Dr. Umberto João D´Ávila.

De janeiro de 2021 a abril de 2022, os procedimentos -consultas, cirurgias, exames e outros atendimentos- totalizaram mais de 3,4 milhões e as cirurgias chegaram a 17.000.

Família Unimed: Sandro Noveleto, Eduardo Brandão, Cláudio Werner, Christine Deringer, Umberto d’Ávila , Sérgio Malburg

No triênio de 2020 a 2022 a Unimed Litoral está investindo mais de R$ 2.1 milhões em esporte, educação, cultura, meio ambiente e outras atividades, exercendo na prática seu compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, dos quais é signatária.

A Unimed Litoral atua numa das regiões de maior dinamismo econômico do Brasil, por isso precisa seguir aumentando a oferta junto aos pólos de logística, indústria e serviços, disponibilizando o atendimento muito próximo dos locais de trabalho e moradia das pessoas.

A celebração da última semana contou com a presença do cantor Diogo Nogueira

Sentindo-se feliz e honrado em comandar 1.913 colaboradores no aniversário dos 30 anos, o Dr. Umberto finalizou lembrando que, com exceção do Dr. Ivan Savóia Assef, falecido em 2020, todos os ex-presidentes da Unimed Litoral continuam presentes para comemorar o sucesso de um trabalho iniciado pelas diretorias do Dr. Eduardo Marques Brandão e que teve sequência com Dr. Claudio Werner, Dr. Sérgio Malburg Filho e agora com ele.