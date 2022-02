União Química está produzindo vacina Sputnik Light contra Covid-19 no Brasil

A empresa está entre uma das 10 maiores da indústria farmacêutica brasileira

Será que mais uma vacina contra Covid-19 está prestes a começar a ser aplicada no Brasil? Se depender da União Química, sim! A empresa divulgou nesta quinta-feira (17) que já está produzindo doses da vacina Sputnik Light no Brasil. Essa é uma versão da vacina Sputnik V, de dose única.



Fernando de Castro foi o representante da União Química na Rússia



De acordo com a nossa enviada para imprensa, o presidente da marca, Fernando de Castro Marques, participou de uma missão empresarial realizada na Rússia. Lá, ele se encontrou com a direção do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI) e conversaram sobre a documentação para regulamentação da vacina.

A conversa resultou na permissão do Grupo União Química, que tem capital 100% nacional e 85 anos de história, para produzir a vacina. Agora, a empresa deve fazer o pedido de registro definitivo da Sputnik Light na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que as doses possam ser aplicadas no Brasil.