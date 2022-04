Unhas Cariocas recebe seu 1º Selo de Excelência em Franchising

Para o CEO da rede, Maurício Cesar, é fundamental este selo no momento vivido pela empresa

Após cinco anos de sua fundação e entrada para o Franchising, a maior rede de esmalteria, foi chancelada por sua qualidade pela ABF e receberá o SEF na sexta-feira

A Unhas Cariocas, maior e principal rede de franquia de esmalteria do Brasil e do mundo, conquistou em março de 2022 o Selo de Excelência em Franchising (SEF), a máxima condecoração do franchising brasileiro em reconhecimento às principais marcas de franquias do mercado brasileiro e que, de modo geral, configura o compromisso das franqueadoras com seus franqueados.

Maurício César e Marina Groke

Após cinco anos de sua fundação e entrada no franchising a Unhas Cariocas receberá pela primeira vez o SEF, em cerimônia da ABF (Associação Brasileira de Franchising) para aentrega do Selo e do Prêmio ABF Destaque Franchising 2022, que será realizada no dia 29 de abril, às 19h, no WTC Hall, em São Paulo.

Para o CEO da rede, Maurício Cesar, é fundamental este selo no momento vivido pela empresa. “É um dos melhores momentos de crescimento que estamos tendo. Tivemos muitas novidades e novas parcerias nos últimos dois anos, além da abertura de muitas novas unidades por todo o Brasil. Isso é reflexo absoluto da nossa seriedade com o trabalho e compromisso com os nossos franqueados”, ponderou.

O executivo destaca o conjunto como o fator de sucesso para a Unhas Cariocas obter o Selo de Excelência em Franchising muito rápido.

“Não é comum uma rede tão nova receber o SEF e isso é o reflexo da excelência em todos os processos que entregamos às nossas clientes. O prêmio foi conquistado por termos uma rede em que todos os franqueados estão empenhados no crescimento da marca”, finaliza Maurício.