Unhas Cariocas participa da ‘Expo Franquias Nordeste’ (EFN) pela 3º vez consecutiva

O Grupo Unhas Cariocas vai apresentar as técnicas exclusivas e linhas de produtos das marcas Unhas Cariocas e Escova Express

A Unhas Cariocas, maior rede de franquia de esmalteria do mundo, que tem como embaixatriz a Mello, marcará presença pelo 3º ano consecutivo na Expo Franquias Nordeste (EFN), que acontecerá entre os dias 24 e 26 de março, no Shopping RioMar Recife, em Recife (PE).

Os visitantes poderão conferir no estande do grupo, como funcionam as técnicas exclusivas e quais são as linhas de produtos das marcas Unhas Cariocas e Escova Express.

“Presencialmente podemos mostrar para os interessados em abrir uma franquia como são as nossas técnicas, que são únicas, quais são os produtos que temos e como fabricamos. Assim, o investidor terá a segurança de saber que o investimento dele, com a gente, é seguro e extremamente rentável”, comentou o CEO e cofundador da marca, Mauríco César.

A franqueada local da Unhas Cariocas, Tatiana Menezes, tornou sua unidade em um dos maiores cases de sucesso da rede, considerando que a loja bateu o Ponto de Equilíbrio (Break Even) em apenas um mês. “Esse resultado mostra como a setor de Beleza está em alta e como a Unhas Cariocas é uma marca sólida e com muita credibilidade”, comentou.