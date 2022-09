“Uma Pitada de Sorte”, comédia romântica com Fabiana Karla estreiou em 216 cinemas e 236 salas

Filme dirigido por Pedro Antônio, que conta a história de Pérola chega a mais de 80 cidades do Brasil

Não é sempre que um filme brasileiro estreia em um grande número de salas do país. 80 cidades brasileiras receberam nesta última quinta-feira, 15 de setembro, o filme “Uma Pitada de Sorte”, protagonizado pela atriz Fabiana Karla. Uma comédia romântica dirigida por Pedro Antônio, produzida por Gláucia Camargos, e que conta a história da carismática Pérola, que sonha em abrir seu próprio restaurante, mas parece estar bem longe de realizar seu desejo.

Nada parece que vai dar certo para a moça e ela vive tão assoberbada que não percebe nem que seu melhor amigo, Lugão (Mouhamed Harfouch), é completamente apaixonado por ela. Pérola trabalha à noite como cozinheira num restaurante que não valoriza seu talento e ainda encara uma jornada dupla de tirar o fôlego. Para não decepcionar a mãe, Gina (Jandira Martini), que tem uma empresa de festas infantis, ela topa se vestir a caráter para fazer o papel de animadora dos eventos.



Até que um dia sua sorte parece que vai mudar, quando ela é selecionada para participar de um programa de televisão como assistente de Diego, um renomado (e sedutor) chef de cuisine, interpretado pelo ator argentino Ivan Espeche. O roteiro é de Regiana Antonini, Álvaro Campos e Pedro Antonio, e o longa também reúne no elenco Regiane Alves, JP Rufino, Flávia Reis, Pablo Sanabio e Pedroca Monteiro.

Regiane Alves na pele da toda-poderosa Margô, diretora executiva do programa comandado por Diego. Pablo Sanábio interpreta Vicente, assistente de Margô que compartilha suas opiniões sempre de maneira divertida.

Fred, o irmão adotivo de Pérola, é o papel de JP Rufino. O menino acompanha e apoia a protagonista em todas as suas aventuras e também nas inúmeras roubadas em que ela se mete.

Para a produtora Glaucia Camargos, “Uma Pitada de Sorte” é um filme para toda a família e Pérola é uma protagonista inspiradora. “É uma mulher brasileira, classe média, que quer buscar seu sonho. Ela faz de tudo para conseguir, consegue e vê que o sonho estava do lado dela”. A personagem foi escrita especialmente para a Fabiana Karla. “Dirigir a Fabiana em um personagem escrito para ela é a melhor coisa que tem, porque a embocadura já está ali, os trejeitos já estão ali, o jeito de fazer dela já está ali, está tudo muito envolvido e isso é maravilhoso, a gente consegue uma conexão entre o que está escrito espelhado no que ela está fazendo, a personificação do que ela faz fica incrível”, diz o diretor Pedro Antônio.

Filmado no Rio de Janeiro e em Niterói, “Uma Pitada de Sorte” tem produção da Melodrama Produções, coprodução da Globo Filmes e do Telecine e distribuição da Downtown Filmes.

Assista ao trailer aqui https://youtu.be/D-iRszCGJ28