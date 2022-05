Uma nova jornada: Leandro Demori aposta em projeto independente

Após cinco anos como editor-executivo da Intercept Brasil, o jornalista multitalentoso lança financiamento coletivo para dar novo passo na carreira

Quem segue o jornalista investigativo e escritor brasileiro Leandro Demori nas redes sociais foi pego de surpresa com o anúncio feito em publicação recente no seu perfil do instagram. Após cinco anos como editor-executivo da Intercept Brasil, Leandro conta que decidiu investir em uma nova fase. O jornalista com carreira promissora aproveitou ainda para agradecer sua passagem pelo canal interativo.“Foi um tempo inesquecível e agradeço de coração todos que trabalharam comigo. Fizemos história!”, vibra.

Leandro Demori, voz importante do jornalismo jovem brasileiro, decidiu iniciar um projeto independente de comunicação direta com o público por meio de vídeos e uma newsletter, um tipo de e-mail informativo com notícias e destaques. Leandro acredita em um jornalismo limpo e feito com respeito. Nesse ano eleitoral crucial para a democracia do país, o foco de Demori é prestar um serviço com informação que preza pela verdade e combate todo e qualquer tipo de “fake news”.

Para esse projeto acontecer com a melhor qualidade possível, Leandro conta com o apoio dos próprios espectadores e admiradores do seu trabalho por meio de financiamento coletivo. “Comigo vocês vão ter muita informação e análise e a gente vai descobrir juntos o que rola por trás daquilo que não sai no noticiário tradicional. Conto com você para continuar usando minha voz”, discursa.

A campanha já está em andamento e é mediada pela plataforma “Apoia-se”, especializada nesse tipo de financiamento e totalmente segura. Para contribuir e saber mais você pode acessar o link: https://apoia.se/leandrodemori .