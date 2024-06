Uma jornada de superação e paixão pelo desenvolvimento humano: Conheça André Germano, executivo internacional que hoje ajuda pessoas a destravar seu potencial.

Nome cada vez mais reconhecido entre as empresas do mercado de marketing digital, André superou desafios extremos e se tornou um exemplo de determinação e sucesso. Combinando sua vasta experiência como executivo internacional e sua paixão pelo desenvolvimento humano, ele está agora dedicando sua vida a ajudar outros a desbloquear seu potencial máximo.

Do Fundo do Poço ao Sucesso no mundo corporativo Global: Uma Inspiração para Todos que Buscam Excelência | Créditos da fotografia: Fotógrafo: Henrique Dantas; Beauty: Rubens Gonçalves

Natural de Campinas, no Estado de São Paulo, Germano mostra paixão de longa data pela inovação e pelo crescimento pessoal. Com formação como Master Coach certificado por instituições renomadas nacional e internacionalmente, como Polozi, IBC, a FEBRACIS e o Instituto Tony Robbins, André adquiriu as habilidades necessárias para ajudar outras pessoas a alcançarem o próximo nível em suas vidas. E aplicou isso de uma forma irreverente no mundo dos negócios.

Superando desafios e crises, ele agora dedica sua vida a ajudar outros a desbloquear seu potencial máximo

Germano contou um pouco sobre como tudo começou, através de sua jornada de estudos: “Cresci no Brasil e sempre fui um pouco diferente, eu questionava muito, e o sistema educacional aqui não simpatiza com esse tipo de comportamento. Depois de não me adaptar em inúmeras escolas, acabei vendo a oportunidade de estudar nos Estados Unidos através de uma Bolsa de Estudos de atleta para jogador de futebol, algo que eu adorava na época. Após enfrentar inúmeros desafios para conseguir ingressar, foi em 2008, no meio de uma das maiores crises dos Estados Unidos que eu acabei fazendo o jogo da minha vida e fui escolhido por um dos olheiros para ter a bolsa na Winchendon Preparatory School. Ali foi minha primeira grande experiência com o poder da força de vontade da mente humana.”

Durante seus anos nos Estados Unidos, André desenvolveu forte curiosidade pelo comportamento humano a partir do convívio com pessoas de várias nacionalidades e culturas. Sua popularidade nos esportes lhe rendeu a entrada para a Universidade Elmira College. Destaque do time, artilheiro, e muito popular, decidiu aproveitar o contexto e empreender com uma grife de streetwear associando-se a colegas de faculdade. No entanto, no ápice da juventude vivendo o sonho de adolescência, os desafios surgiram novamente quando as festas que organizava para promover seu negócio o levaram à expulsão do time de futebol e, eventualmente, da universidade.

O momento que se seguiu foi de dificuldades extremas. Fora de seu país e com aparentemente tudo indo contra suas expectativas, a empresa acabou, ele teve de ir morar em uma cabana, passando frio, fome e enfrentando uma depressão profunda. Uma fase que André costuma chamar de “a morte do ego”.

Foi nessa escuridão que o empresário descobriu a meditação, ponto fundamental para sua transformação pessoal. Sua busca pelo desenvolvimento pessoal se tornava constante e sua leitura intensiva de mais de 300 livros mostraram sua determinação em superar os obstáculos e se tornar uma pessoa melhor.

Ao retornar ao Brasil, André encontrou crescimento e desenvolvimento na Next Academy, alcançando o cargo de gerente de vendas. Ocupação esta, que ele abandonou para focar-se em sua especialização como Coach na Polozzi, onde se tornou Palestrante Titan. Mas ainda havia um vazio em sua vida. Sentia que podia ir mais longe e gerar impacto na vida das pessoas com sua visão de mundo. Fundou então sua própria academia com a filosofia de aperfeiçoar corpo e mente. Apesar de ter enfrentado desafios e a pandemia, o que levou ao fechamento da academia, mostrou sua resiliência e determinação, encarando aquilo como apenas mais uma etapa do seu caminho de sucesso.

Focando ainda mais em seu desenvolvimento pessoal e nos resultados de transformação de vida, ele estudou o trabalho do Dr. Joe Dispenza, onde teve um profundo impacto de transformação pessoal que o levou a ingressar como Business Development Manager em uma das maiores empresas de soluções para Marketing Digital do mundo. Essa experiência trouxe conexões incríveis e aprimorou ainda mais suas habilidades. Desde então, passou por uma ascensão meteórica se tornando figura chave entre os executivos do seu nicho. Após conquistar a posição de Head Latam num dos maiores gateways de pagamento para marketing digital de todo o mundo, ele assumiu a posição de Diretor Comercial Global da Octuspay, promissora empresa internacional, com sede nos EUA, concebida por brasileiros.

Ciente que a fórmula de seu sucesso foi a jornada de desenvolvimento pessoal que trilhou e as técnicas que desenvolveu, André, que já é empreendedor serial, decidiu investir de vez na sua grande paixão: potencializar pessoas. Além de um programa de Podcast chamado “Perspectiva” que reestreia em breve, sua mente criativa e sua visão estratégica o levaram a fundar uma empresa de treinamentos com programas voltados ao desenvolvimento de soft skills essenciais, cultura empresarial e aceleração de carreiras. Através dessa iniciativa, que já desponta acima das expectativas, ele busca capacitar profissionais e equipes para alcançarem a excelência pessoal e profissional, acreditando ser um ponto chave para a transformação de suas vidas.

”Ver relações que construí durante minha trajetória no mercado, confiando nesse novo projeto e decidindo levar essa transformação de perspectiva de vida para suas equipes, é muito gratificante para mim.”