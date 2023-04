“Um susto muito grande”, diz Preta Gil após se recuperar de uma septicemia

Cantora, que se trata de um câncer, usou rede social para comunicar os fãs sobre estado de saúde

No fim da tarde de domingo, 16 de abril, Preta Gil publicou um vídeo em seu Instagram para comunicar os fãs sobre seu estado de saúde. A cantora, que trata um câncer de intestino desde o início de janeiro, teve uma septicemia, da qual se recuperou e compartilhou o momento com seu público.

Preta tem feito o tratamento contra o câncer de intestino desde janeiro desse ano Crédito: Instagram



Desde que revelou ter um câncer, Preta prometeu atualizar seus seguidores semanalmente sobre a evolução do tratamento, mas há cerca de um mês havia parado de fazer as publicações. Agora, ela retornou às redes sociais para relatar o que chamou de “um imprevisto” e “um grande susto”.



“Nesse último mês, não pude estar aqui pra contar pra vocês como eu estava porque eu realmente passei por um imprevisto, por um grande susto, que me impossibilitou de vir dar noticias pra vocês”, disse Preta ao iniciar o vídeo.



A cantora, em seguida, fez um relato do problema de saúde vivido: “No dia 22 do mês passado, eu me senti mal em casa, e meus médicos pediram para eu ira para o hospital. Eu tava com quadro de desidratação a princípio, mas no dia seguinte, no dia 23, eu passei por uma septicemia, por um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou no meu organismo. Existem algumas possibilidades pra que essa bactéria tenha entrado no meu organismo e a mais latente, que os médicos acham que pode ter sido, foi através do meu cateter, que eu tinha um cateter que eu fazia quimioterapia, e eles acham que pode ter sido por ali”.

Cantora teve um choque séptico e precisou passar por tratamento Crédito: Reprodução Instagram



A cantora relata que ainda tem tratado sequelas que a septicemia deixou em seu pulmão, mas deixou claro ao fãs que agora está bem. “Foram momentos bem difíceis. Eu passei por momentos delicados, mas graças a Deus, aos meus orixás, minhas santas, aos médicos que formaram uma equipe impecável, eu estou aqui agora podendo gravar esse vídeo pra vocês bem e recuperada”, destacou.



Sobre superar o momento vivido, Preta Gil afirmou que o apoio recebido de várias pessoas foi fundamental. “Eu recebi uma enxurrada de amor da minha família, dos meus amigos. Como sempre digo: o amor cura”, disse.



Preta Gil disse ao fãs ainda que agora vai retomar o tratamento contra o câncer e mais uma vez tranquilizou os seguidores quanto a seu atual estado. “Eu tô bem, isso é o que importa. Se cuidem, cuidem da saúde de vocês. Isso é o mais importante.”, afirmou a cantora. “Vamos viver e ser felizes. Vamos aproveitar cada dia”, recomendou a todos.