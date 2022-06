Um novo jeito de se hospedar: Casai, startup de hospedagem inteligente inaugura unidades em Brasília

Empresa desembarca no Distrito Federal com apartamentos exclusivos e foco no público corporativo

A tecnologia está em todos os lugares, e no mercado de hospedagens não poderia ser diferente. Logo após comemorar um ano de atuação no Brasil com mais de 700 unidades sob gestão, a Casai, startup de hospedagem inteligente, acaba de expandir suas operações para Brasília com apartamentos exclusivos no setor Noroeste. A empresa – que já está presente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Florianópolis – chega ao Distrito Federal com um conceito de hospitalidade flexível estruturado, escalável e com serviços de primeira linha.

O mercado local é promissor e, cada vez mais, precisa de opções que reforçam sua atratividade: segundo dados do Instituto Opinion Box, Brasília foi a segunda cidade sem praia mais visitada no último verão, ocupando o sétimo lugar no ranking geral. Além disso, a região foi campeã no crescimento das estadias de curta temporada no Brasil, atingindo uma taxa anual média de 19% nos últimos três anos. Para Daniel Hermann, diretor de expansão da Casai no Brasil, a cidade se beneficia ao incorporar novas modalidades de hospedagem que vão além das opções tradicionais, mas mantêm o alto nível de prestação de serviços, como é o caso da startup.

Conforto e qualidade: Casai revoluciona o mercado de hospedagens em Brasília

Lazer e trabalho: público com perfil corporativo

A sinergia entre a marca e a região também está no atendimento às necessidades de um público que mistura lazer e trabalho, já que dados mostram que a maior parte dos visitantes de Brasília tem perfil corporativo. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), o perfil do turista em Brasília é, majoritariamente, de homens e mulheres que visitam a cidade a negócios e vão a eventos com foco em política e economia durante a semana.

“A maioria das hospedagens no Distrito Federal acontece entre terça e sexta-feira, o que aponta para um perfil de viajantes a negócios e representa um ótimo fit com o nosso produto”, complementa Hermann. “A Casai atende à demanda crescente de profissionais que constantemente viajam a negócios e precisam de um lugar para se hospedar com uma conexão de internet de alta velocidade, ambiente confortável e área própria para trabalho”, conclui o executivo. No último ano, os viajantes corporativos representaram, pelo menos, um quarto das estadias da Casai no Brasil.

Casai, startup de hospedagem inteligente, chega ao setor noroeste

Uma das chaves para o sucesso da startup é o self-check-in, que impacta positivamente a experiência geral, assim como a segurança dos proprietários e hóspedes. No primeiro semestre deste ano, a startup adquiriu a brasiliense LoopKey – empresa líder no mercado brasileiro em sistemas de controle de acesso – e investiu US$ 2 milhões em P&D no centro de pesquisa e inovação da empresa adquirida situado na Universidade de Brasília para a criação do primeiro sistema operacional de hospitalidade do mundo, que inclui soluções únicas para proprietários e hóspedes.

A Casai oferece um conceito inovador de hospedagem, que combina um design de interiores premiado – que mistura sofisticação e autenticidade ao incorporar elementos da cultura local – e uma experiência consistente e sem fricção de base tecnológica. Os apartamentos da Casai são equipados para estadias de curta e média duração e atendem tanto às necessidades de viajantes a lazer como daqueles que viajam a negócios. Além de uma experiência única dentro de suas unidades, a Casai entrega um serviço de concierge 24 horas que garante a resolução rápida de necessidades do hóspede e ainda inclui recomendações de lazer e cultura para que a estadia seja ainda mais memorável.