Um novo caminho: Espaço Terapêutico Gabatalife oferece oportunidade de recomeço para dependentes químicos

Com mais de vinte anos de experiência e quatro mil recuperados, clínica trabalha com evidência científica e tratamento personalizado – o atendimento abrange toda família e rede de apoio

Esperança. Entre tantas coisas que o vício é capaz de furtar do dependente químico, a esperança é a mais dolorida de perder. E é assim, muitas vezes sem forças e norte, que a Gabatalife encontra familiares e amigos de pessoas temporariamente reféns dos efeitos das drogas. É por isso que todo o trabalho desenvolvido pela instituição abraça toda a rede de apoio do dependente químico, que não raramente se opõe ao tratamento, principalmente no início.

Janderson Fernandes, ceo da Gabatalife, já foi dependente químico e tem bonita história de superação

Para quem está na batalha diária contra os componentes químicos, são tantas as promessas sem, de fato, uma solução. Por isso a Gabatalife oferece um tratamento baseado em evidências científicas e que procura ao máximo ver de forma individualizada cada paciente, afinal todos tem uma história diferente, são únicos. Embora alguns pontos possam apresentar semelhanças, generalizar é um erro comum, que cria estereótipos e atrapalha o andamento da recuperação.

Uma nova vida

Esse trabalho feito com tanto cuidado vem de quem entende na pele todo o sofrimento causado pelas drogas. Janderson Fernandes, idealizador da Gabatalife, foi dependente químico dos 16 aos 21 anos de idade e hoje dedica sua vida para ajudar pessoas em situações parecidas. “Poder receber e acolher alguém que está sofrendo emocionalmente e ajuda-lo a se libertar desse sofrimento se assemelha a alegria de renascer”, compara.

Gabatalife, espaço terapêutico, oferece estrutura completa e conta com área de lazer

Janderson conta que o trabalho desempenhado pela Gabatalife vai além de oferecer um cuidado temporário, ao contrário, a instituição pensa em benefícios a longo prazo para toda a sociedade. “Assim como uma árvore deve crescer para dar frutos e devolver para a natureza aquilo que lhe foi dado, nós da Gabatalife crescemos para devolver para as pessoas e para o país, qualidade de vida e saúde mental”, desenvolve.

A Gabatalife está há 24 anos promovendo “Um novo caminho, uma nova vida”, como diz em seu slogan. E vai além de um bordão uma prática comprovada pelos seus números impressionantes. São mais de quatro mil pacientes recuperados e mais de 12 mil pessoas impactadas direta e indiretamente.