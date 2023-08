Um dia em prol da saúde e do bem-estar: Boulevard Shopping promove vacinação contra Covid-19 e Influenza

Evento no sábado, 19 de agosto, oferecerá doses de imunizantes para diferentes faixas etárias, em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal

No próximo sábado, dia 19 de agosto, o Boulevard Shopping Brasília se tornará palco de um evento dedicado à saúde e ao bem-estar da comunidade local. Em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o shopping promoverá uma campanha de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza, visando proteger tanto adultos quanto crianças das ameaças virais.

Não perca a oportunidade de se vacinar contra duas ameaças em um único lugar

A estrela da campanha será a vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19, destinada a pessoas a partir dos 18 anos que já tenham completado o esquema primário de vacinação. Essa oportunidade representa um passo crucial para consolidar a imunização contra o novo coronavírus na região, contribuindo para a construção de um ambiente mais seguro e saudável.

A preocupação com as crianças também está no centro dessa iniciativa. A imunização infantil contra a Covid-19 será direcionada de acordo com as faixas etárias estabelecidas pela Secretaria de Saúde. Crianças e adolescentes poderão receber as doses apropriadas para sua idade, fortalecendo a proteção da população mais jovem.

Sábado de Imunização: Vacinas Covid e Influenza no Boulevard Shopping

Além da vacinação contra a Covid-19, o evento também oferecerá imunização contra a Influenza para crianças a partir de 6 meses de idade. Essa estratégia segue as recomendações do Ministério da Saúde, que enfatizam a importância da vacinação contra a gripe sazonal como uma medida preventiva fundamental.

A colaboração entre o Boulevard Shopping e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal demonstra o compromisso mútuo em promover a saúde da comunidade. O evento de vacinação oferece não apenas uma oportunidade de proteção individual, mas também contribui para a construção de um cenário de saúde pública mais robusto.

Serviço

Campanha de Vacinação Boulevard Shopping contra a Covid-19 e a Influenza

Data: sábado, 19 de agosto

Local: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte) 2º piso

Horário: 10h às 17h

Doses aplicadas: COVID Bivalente, COVID Infantil e Influenza a partir dos 6 meses de idade.

*A criança deve estar acompanhada do pai ou responsável junto com o cartão de vacinação.