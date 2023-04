Último episódio de “Negro Muro” do GNT, celebra a vida de Ruth de Souza, precursora da presença negra na dramaturgia nacional

Série documental homenageia a dama negra do teatro em celebração emocionante, com depoimentos de amigos e familiares

No próximo dia 05, vai ao ar o último episódio inédito da série documental “Negro Muro”, que celebra a memória de Ruth de Souza, a dama negra do teatro. A produção reverencia a vida da precursora da presença negra na dramaturgia nacional, imortalizada por Cazé e Rajão em um muro cheio de emoção e grandeza no anexo do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Mural de Ruth de Souza. Créditos: Tayná Tomás Sampaio

Em recordação à grande atriz, amigos e familiares relembram sua vida em uma celebração saudosa. Ruth de Souza revolucionou a cena negra brasileira com sua doçura, olhar marcante e muita humildade, sendo uma das ancestrais da cultura nacional. Sua história é contada na série documental “Negro Muro”, que é exibida a partir das 23h30 no canal GNT.

Série documental busca retratar a vida, o pensamento e a memória da dama da dramaturgia

A série documental, que possui roteiro de Clara Anastácia e produção de Gabriel Correa e Castro e Micael Hocherman, é resultado da parceria do GNT com a Cardume Filmes e a Produtora Viralata. A homenagem emocionante a Ruth de Souza é um dos destaques do último episódio da série, que promete deixar os espectadores comovidos com a trajetória da grande atriz brasileira.