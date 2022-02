Último áudio de Paulinha Abelha antes do coma: ‘Estou medicada e vou fazer exames’

Paulinha está internada com quadro neurológico grave na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital particular de Aracaju, no Sergipe

A cantora Paulinha Abelha, 43, vocalista do Calcinha Preta, está em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em decorrência de uma bactéria no cérebro. O Balanço Geral divulgou nesta segunda-feira (21) o último aúdio da cantora antes do coma.

No áudio a cantora contou que estava se sentindo tonta e tinha falado com um gastro, que a medicou e solicitou exames. “Quando eu chegar vou fazer exames”, contou. Dois dias depois do envio da mensagem, Paulinha Abelha entrou em coma.

A cantora está internada em um hospital particular da Zona Sul de Aracaju. Paulinha estava em turnê com a banda em São Paulo quando passou mal e foi hospitalizada assim que desembarcou na capital sergipana.

O Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS) convocou a população, na noite de segunda-feira (21), para doar sangue O+ ou O- para Paulinha Abelha.

Em comunicado, divulgado na segunda-feira (21), a direção da banda Calcinha Preta anunciou a suspensão dos compromissos do grupo de forró agendados até o dia 10 de março.

Agenda de shows da banda está suspensa

Ainda em fevereiro, o grupo de forró tem apresentação marcada na Arena Sertaneja — em São Paulo (SP).

Em abril, a banda tem duas apresentações marcadas no dia 20 de abril: uma no Espaço das Américas e outro show no evento “TBT” do cantor Wesley Safadão.