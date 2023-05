Uebmundo: A plataforma que conecta empresas brasileiras ao mundo

Empresa oferece recursos de inteligência de mercado e análise de tendências, auxiliando as empresas a tomar decisões

A Uebmundo é uma plataforma pioneira que tem como objetivo conectar empresas brasileiras com o mercado global. Desde 2017, a empresa vem trabalhando duro para oferecer ferramentas completas e intuitivas que ajudam as empresas a se conectarem com o mundo, fornecendo informações valiosas sobre tendências, regulamentações e oportunidades de negócios.

Rodrigo Maia do Valle, CEO GLOBAL da Uebmundo

Com o sucesso do projeto, a empresa já conseguiu levar o primeiro negócio brasileiro para o Paraguai, e em apenas três anos, criou o grupo UEBP (Unión de Empresários Brasileños del Paraguay), unindo os empresários dos dois países e ajudando a impulsionar os negócios. Agora, a Uebmundo passa a conectar empresas brasileiras com outros países pelo mundo, com o intuito de levar as empresas e produtos brasileiros para outros países, buscando colocar o Brasil como a quinta economia mundial.

A plataforma oferece recursos de inteligência de mercado e análise de tendências, auxiliando as empresas a tomarem decisões informadas sobre sua expansão internacional. Além disso, a Uebmundo se destaca por ser uma plataforma global e inclusiva, adaptável a diferentes culturas e contextos, com uma abordagem profissional e amigável que inspira confiança e credibilidade aos clientes e parceiros.

Para Rodrigo Maia do Valle, CEO GLOBAL da Uebmundo, “estamos entusiasmados em apresentar a Uebmundo e proporcionar uma solução pioneira para empresas que almejam expandir seus negócios no cenário global. Com nossa plataforma, as empresas podem encontrar parceiros comerciais em todo o mundo sempre através de brasileiros, facilitando a questão da língua e barreiras culturais, colocando o empresário brasileiro (produto/serviço) no mercado internacional”.

A Uebmundo enxerga uma extensão natural de sua missão de conectar o Brasil com outros países, e com a nova ferramenta de match online, a empresa espera ajudar ainda mais empresas brasileiras a alcançar o sucesso em nível global. Se você é um empresário brasileiro e está em busca de novas oportunidades de negócio, não perca mais tempo e conheça agora mesmo a Uebmundo.