Uberlândia revoluciona Saúde Pública com investimento recorde

Investimentos ultrapassam em 100% o mínimo constitucional, transformando a cidade em referência nacional em atenção à saúde

Em um cenário onde muitas cidades lutam para atender às necessidades básicas de saúde de suas populações, Uberlândia se destaca não apenas por atender, mas por superar as expectativas. Desde 2017, sob a gestão do prefeito Odelmo Leão, a cidade tem priorizado a saúde, investindo mais do que o dobro do percentual mínimo previsto pela Constituição Federal. Enquanto a lei exige que os municípios invistam ao menos 15% de seu orçamento na saúde, Uberlândia orgulhosamente destina 35,73%, refletindo em um salto qualitativo nos serviços oferecidos à comunidade.

Com mais de 1,1 milhão de atendimentos realizados apenas nas Unidades de Atendimento Integrado e somando-se os esforços das UBSs e UBSFs, os números impressionam: mais de 3 milhões de atendimentos no último ano. Este esforço conjunto não apenas elevou a qualidade de vida dos cidadãos, mas também colocou a cidade em uma posição de liderança no cenário nacional.

O reconhecimento veio por meio de várias frentes, incluindo o programa Previne Brasil, onde Uberlândia foi a única cidade mineira a figurar entre as dez primeiras no país em desempenho na Atenção Primária à Saúde. Além disso, reformas e ampliações em infraestrutura, como no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro, não apenas melhoraram os serviços, mas também renderam premiações devido à excelência e comprometimento com a saúde pública.

A pandemia de coronavírus exigiu respostas rápidas e eficientes, e Uberlândia soube responder à altura. A abertura de um anexo do Hospital Municipal no antigo prédio do Hospital Santa Catarina é um exemplo da adaptabilidade e compromisso da gestão municipal.

Completando o quadro de avanços, a Prefeitura anunciou recentemente o Mutirão de Eletrocardiograma, uma iniciativa que pretende realizar mais de 10 mil exames, atendendo à lista de espera de pacientes com prioridade. Essa medida não apenas demonstra o compromisso contínuo com a saúde da população, mas também o desejo de inovar e melhorar constantemente.

Uberlândia, sob a liderança visionária do prefeito Odelmo Leão, redefine o que significa ser uma cidade comprometida com a saúde de seus cidadãos, estabelecendo um novo padrão de cuidado e excelência em serviços públicos de saúde no Brasil.

Números da Saúde em Uberlândia

Aplicação de recursos:

– 2017: 30,67% do Orçamento (equivalente a R$ 346 milhões)

– 2018: 28,99% do Orçamento (equivalente a R$ 364 milhões)

– 2019: 31,96% do Orçamento (equivalente a R$ 438,6 milhões)

– 2020: 30% do Orçamento (equivalente a R$ 532 milhões)

– 2021: 31,21% do Orçamento (equivalente a R$ 527 milhões)

– 2022: 32,43% do Orçamento (equivalente a R$ 624,5 milhões)

– 2023: 35,73% do Orçamento (equivalente a R$ 768 milhões)

Atendimentos em 2023:

– UAIs: 1.176.409

– UBSs: 783.387

– UBSFs: 1.018.316

– Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro: 16.848

– Anexo do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro: 2.005

– Centro de Internação Clínica: 1.613

– Centro de Internação Pediátrico: 1.995

– Equipes de Estratégia de Saúde da Família: 1.018.316

– Centro de Referência a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CR-TEA): 2.622

– Centro Vida – Programa Municipal de Reabilitação Municipal em Saúde: 5.797

– Centro de Especialidades Odontológicas: 1.487

– Centro Municipal de Atenção ao Diabético (Cmad): 18.041

– Centro Municipal de Oftalmologia (Case): 20.089

– Ambulatório IST/Aids Herbert de Souza: 31.270

– Centro de Referência das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CRPICS): 8.354

– Campus Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência (CMAPCD): 10.131

– Centro Especializado em Reabilitação: 10.057

– Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest): 2.195

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD): 3.407

– Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Adulto: 2.050

– Centro de Atenção Psicossocial (Caps): 7.462