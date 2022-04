Uberlândia ganha primeiro centro de referência em autismo SUS de Minas Gerais

Com o objetivo de promover acesso à saúde de qualidade para a população, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta sexta-feira (8) o primeiro centro de referência, via SUS, especializado no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de Minas Gerais. O espaço vai funcionar anexo ao Centro de Internação Pediátrico Dr. Helder Castro de Bastos e será administrado pela Organização Social (OS) Missão Sal da Terra.



“A criação deste centro de referência reforça nosso comprometimento com o bem estar de todas as nossas crianças. O que queremos é possibilitar um atendimento responsável e acolhedor, dando sempre todo o suporte necessário para eles e suas famílias”, afirmou o prefeito Odelmo Leão.



No local, que conta com cerca de 345 m² de área construída, foram investidos, com recursos próprios do município, mais de R$ 674 mil. O espaço tem sete consultórios das áreas de clínica geral, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, pedagogia e neuropsicologia, além de salas de recepção, convivência, diagnósticos, reuniões, integração sensorial multidisciplinar, terapia infantil, terapia para adolescentes, treino de Atividades de Vida Diária (AVD), oficinas para famílias, jardim sensorial, área de playground, entre outros.

Atendimentos

As unidades básicas de saúde da Atenção Primária são a porta de entrada para os atendimentos no Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista (CT-TEA). O local tem capacidade para atender cerca de 100 usuários por mês, com terapias duas vezes por semana. Serão atendidos, por uma equipe multidisciplinar de 16 colaboradores, pacientes com idades de um ano e seis meses até 18 anos.

Existe, ainda, a proposta de parcerias com instituições estudantis para a cessão de estagiários dos cursos de Pedagogia e Psicologia, podendo, assim, ampliar a capacidade dos atendimentos na unidade.

“Esse é um projeto que atende ao anseio da sociedade organizada com o apoio do prefeito Odelmo Leão. É pioneiro pela iniciativa da implantação de um serviço municipal dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Familiares, crianças e adolescentes que, hoje, aguardam a oportunidade de acesso ao diagnóstico e terapêutica no serviço público, agradecem”, celebrou o secretário municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues.

Atualmente, as equipes estão finalizando a capacitação para iniciar os atendimentos ainda neste mês.

Centro de Internação Pediátrico



O Centro de Internação Pediátrico Missão Sal da Terra Dr. Helder Castro de Bastos, localizado na avenida Sete de Setembro, nº 871, no bairro Pacaembu, tem o objetivo de garantir a internação de crianças acima de 28 dias até 12 anos incompletos na enfermaria pediátrica, atendendo de casos leves até moderados. Inaugurado pelo prefeito Odelmo Leão em janeiro de 2021, o espaço conta com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiras, assistentes sociais, nutricionistas e pedagogos.