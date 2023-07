Turma de Bia & Jean leva muita alegria ao aniversário de um ano do programa ‘Mais Alegria com Patati Patatá

A emocionante esquete repleta de humor e diversão encanta a audiência de todas as idades

No último programa “Mais Alegria com Patati Patatá”, uma celebração inesquecível marcou o primeiro aniversário do programa infantil de grande sucesso. A turma de personagens do programa “Bia & Jean” foi convidada para uma participação especial, levando muita alegria e animação ao evento.

Turma de Bia & Jean arrasa em festa épica com Patati Patatá!

A esquete, que foi ao ar na última quarta-feira, conquistou os telespectadores com um enredo cheio de diversão e surpresas. Bia, Jean, Vilu e Lara, interpretados respectivamente por Eduarda Lanza, Jean Chambre, Carol Garcia e Bia Valle, receberam um convite misterioso que os levou à casa da árvore de Patati e Patatá.

Bia & Jean surpreendem em aniversário de programa

A chegada ao local marcou o início de uma divertida discussão entre os personagens, mas a situação mudou quando o Professor Lucas, interpretado por Lucas Daniel, apareceu para se unir à festa. No entanto, a esperta turminha da “Bia & Jean” acabou passando uma pequena peça no Professor Lucas, gerando risadas e descontração entre os presentes.

Bia & Jean agita programa ‘Mais Alegria’

A empolgação aumentou ainda mais quando os adorados palhaços Patati e Patatá fizeram sua entrada triunfal para anunciar que a festa seria transferida para um local ainda maior, garantindo uma comemoração memorável para todos. Antes de seguir para o novo local, a turma se divertiu pintando os rostos, criando momentos de interação e cumplicidade.

Ao lado da personagem Manu, interpretada por Bruna Rodrigues, a turma de Bia & Jean embarcou em uma aventura emocionante rumo à comemoração aguardada. A presença dos personagens cativou não apenas as crianças, mas também os adultos, que se encantaram com a energia e alegria transmitidas pelos atores mirins.

O programa “Mais Alegria com Patati Patatá” celebrou seu primeiro aniversário de maneira especial, mostrando que a parceria entre os personagens de diferentes programas infantis pode criar momentos únicos e inesquecíveis para toda a família. A participação da turma de “Bia & Jean” foi uma prova de que a diversão e a magia se multiplicam quando a alegria é compartilhada.

Com aplausos calorosos e sorrisos estampados nos rostos dos presentes, a festa de aniversário marcou um dia de celebração e união, reforçando a importância dos valores transmitidos por esses programas para o desenvolvimento e felicidade das crianças.