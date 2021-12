“Tudo que eu amei sempre não está me fazendo bem”, disparou Sabrina Sato sobre “Pânico Na Tv”

A apresentadora ainda contou que após a saída do programa teve que fazer terapia para falar sobre o assunto e fez diversas revelações

A apresentadora Sabrina Sato foi a última entrevistada do ano do podcast “Poddelas” e resolveu falar sobre sua saída do “Pânico na TV”, em 2013 — assunto pouco falado por ela.

Sabrina ficou no Pânico na TV, na Rede TV, de 2012 a 2019

“Eu lembro que eu cheguei um dia e falei: ‘cansei, não dá mais para mim’. Até fiz terapia para falar sobre isso, porque eu sou muito de guardar as coisas, eu vou levando, levando, até não dar mais”, contou. Em seguida, ela deixou sua irmã, Karina Sato, livre para ouvir propostas de outras emissoras — coisa que sempre aconteceu, mas ela era muito fiel ao programa — e em menos de um mês foi para a Record TV.

A apresentadora ainda contou que após a saída do programa teve que fazer terapia para falar sobre o assunto e fez diversas revelações

“Eu já estava conversando com a Record e com outras emissoras, mas com a Record TV estava certo, e antes de falar com o Emílio Surita e com a equipe, vazou na ‘Veja’ que eu estava de contrato assinado com a Record. Acordei com todo mundo na porta da minha casa já né? Mas conversamos um dia inteiro e acho que vamos conversar a vida inteira”, revelou. E a mãe de Zoe ainda deixou claro que é muito grata ao programa e que deixou grandes amigos por lá, ainda por ter sido uma escola para ela.

“Quando eu saí, o programa estava no auge e eu queria viajar, casar, fazer o que eu queria fazer. Se eu estivesse em um avião, indo viajar com as minhas amigas e me ligassem para falar que surgiu uma entrevista com alguém, eu voltava. Eu sempre colocava o trabalho em primeiro lugar”, desabafou.

A apresentadora Sabrina Sato foi a última entrevistada do ano do podcast

Sabrina ficou no Pânico na TV, na Rede TV, de 2012 a 2019 e, na época, trabalhou com seu ex namorado, o humorista, Carlinhos Mendigo — relacionamento que durou de 2003 a 2005, assim que Sato saiu do reality show, Big Brother Brasil 3.