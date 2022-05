Tudo caro no mercado? Saiba o que comprar para manter uma dieta equilibrada e gastar pouco

Matheus Motta, do WW Vigilantes do Peso, dá dicas valiosas do que comprar para manter um estilo de vida saudável e economizar no final do mês

Manter um estilo de vida saudável passa obrigatoriamente por inserir uma alimentação rica e equilibrada na rotina. Há também quem recorra a dietas restritivas, o que nem sempre é a solução para alcançar este objetivo. Outro fator de impedimento é a alta dos alimentos.

Com preços cada vez mais caros, alertados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), que mostra uma aceleração da alta dos preços de alimentos e bebidas, de 1,95% em março para 2,25% em abril deste ano, itens essenciais para manter uma alimentação balanceada têm ficado menos acessíveis aos compradores, principalmente os de consumo caseiro, como leite, tubérculos, raízes e legumes, que aparecem no top 10 dos itens com maior variação de preço.

Foto: Matheus Motta, nutricionista do WW Vigilantes do Peso no Brasil

Para aliar economia e dieta equilibrada, o WW Vigilantes do Peso, programa multinacional de emagrecimento sustentável que estimula mudanças de hábitos, de mentalidade e de estilo de vida, convidou Matheus Motta, responsável pelo Vigilantes no Brasil, para dar dicas de alguns alimentos simples, nutritivos e com ótimo custo-benefício, que podem servir de alternativa para a alimentação de quem busca uma vida saudável a baixo custo.

O nutricionista é formado pela Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e possui especialização em Personal Dietitian em Clínica, Esporte e Fitoterapia no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM).

Segundo Matheus, pelas condições favoráveis ao crescimento, muitos vegetais, frutas e legumes possuem uma época do ano em que a produção é maior e, por isso, ficam mais baratos. Desse modo, vale buscar por feiras locais, onde é possível conseguir preços mais em conta e também negociar alguns produtos.

A WW Vigilantes do Peso é uma empresa do grupo norte-americano WeightWatchers, focada no bem-estar, que inspira milhões de pessoas a adotar hábitos saudáveis na vida real. fotos: blog WW Vigilantes do Peso

Motta também fala que, para economizar, o recomendado é procurar por cortes de carne de segunda, que tendem a ser mais baratos. “O peito de frango é uma ótima fonte de proteínas magras e mais em conta que a carne vermelha”, explica.

Além disso, o nutricionista alerta que feijões, lentilha, grão-de-bico e ervilha são boas fontes de proteínas e fibras e podem servir como acompanhamento, como um incremento em saladas ou em pastas. O ovo também é uma boa opção de fonte de proteína mais barata.

Organizar antecipadamente o que irá comer ao longo da semana, além de programar quando e como vai preparar esses alimentos, para encaixar melhor na rotina, também são elementos que facilitam a manutenção de um estilo de vida saudável. Assim, é possível pesquisar melhor em feiras e mercados, ter vantagens em preço e evitar desperdícios.

Saber substituir alimentos também é válido, como por exemplo ter uma relação dos tipos de grãos favoritos, seja feijão, lentilha ou grão de bico; e os carboidratos, como arroz, batata, mandioca entre outros, o que facilita a procura na hora da compra para comparar preços e safras.

Matheus ainda traz um recado importante: não esquecer de beber água! Ingerir, pelo menos, 2 litros por dia aumenta a disposição e hidrata a pele, além de melhorar o funcionamento do intestino e dos rins. Uma boa dica é, sempre que possível, ter uma garrafinha por perto para ajudar a lembrar do consumo. Se houver dificuldade com o volume recomendado, é possível saborizar a água com limão ou hortelã, por exemplo.

Através do aplicativo do programa, de coaches especializadas e de experiências envolventes, os usuários seguem o programa comprovado, sustentável e baseado em ciência, focado em alimentação, atividade, mentalidade e sono. fotos: blog WW Vigilantes do Peso

O objetivo da WW Vigilantes do Peso é democratizar e entregar bem-estar holístico para todos, utilizando para isso as quase seis décadas de experiência em ciência nutricional e comportamental, proporcionando conexão humana real e construindo comunidades inspiradas.