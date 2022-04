Tuca Oliveira lança “Esse Momento” e faz show em São Paulo

Artista mineiro encerra os lançamentos do novo álbum autoral com

celebração na capital paulista.

Com a correria do dia a dia, nem sempre conseguir dar ênfase ao que nos é importante. Em

“Esse Momento”, o cantor, compositor e Tuca Oliveira faz uma reflexão sobre seu eu em relação ao presente. Afinal, o que será do futuro se não pensarmos nos dias de hoje.



“Esse Momento’ é uma canção de amor e que trata, especificamente, de uma história que está começando de forma bastante leve, sem grandes preocupações com o futuro. Às vezes, a gente se prende muito ao que vem pela frente, cria muitas expectativas e isso gera medo, ansiedade, faz a gente deixar de curtir a beleza do caminho. Então, acho que é sobre isso. O álbum, de um modo geral, traz essa perspectiva de que é importante estarmos mais no presente e aproveitarmos as coisas que acontecem sem grandes pretensões. Só viver! Acho que escolhi finalizar o disco com essa música por essas razões. Isso representa bem a forma como eu busco olhar o mundo hoje”, explica Tuca.

Além disso, o lançamento encerra o álbum de mesmo nome, cujas faixas vem sendo lançadas mensalmente nas plataformas de streaming de Tuca. Reconhecido por suas poesias, o artista traz reflexões sobre o cotidiano em uma conversa paradoxal com os sentimentos mais íntimos.



“Esse disco nasceu da parceria de trabalho com grandes amigos e profissionais. Começamos a pensar no projeto logo após o encerramento da turnê ‘As Flores do Começo’, que passou por 10 capitais e o interior de Minas (minha região). Depois dos shows, quando eu ia autografar CDs, tirar fotos e cumprimentar as pessoas, o público sempre se manifestava perguntando quando eu lançaria o próximo álbum. Foi ali que surgiu a ideia de lançar um álbum completo, e não alguns singles avulsos, como tem sido habitualmente feito por boa parte dos artistas da minha geração. Acho que a principal mensagem do álbum ‘Esse Momento’ é isso de buscarmos viver o agora, sem dúvida. É como está na letra: “esse momento é, de fato, o mais completo argumento que nós temos”, reflete o artista.

Ao piano e violão, o artista apresenta repertório composto pelas principais canções dos seus dois álbuns, como “Eu, Você e as Estrelas”, “No Mesmo Tom”, “Fotos em Cartões”, “Com Você”, “Zamira” e “Esse Momento”. “Eu sinto que minha carreira vem sendo construída muito ao lado do meu público. Costumo dizer que as pessoas que compartilham minhas músicas, e me ajudam a espalhar por aí são meus maiores parceiros. Então, estou sempre atento, lendo o que me escrevem e respondendo. E, nesse sentido, uma curiosidade que acho interessante é que as músicas ‘Zamira’, que escrevi pra minha avó, e a autobiográfica ‘Eu Sou do Interior’ entraram no disco muito por causa dos vários pedidos que as pessoas me faziam, afinal, até então só existiam gravações caseiras dessas canções”, conclui o mineiro.