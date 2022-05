Tuca Oliveira fala sobre álbum inédito e turnê pelo Brasil: “Eu vejo essa carreira como o trabalho de uma vida”

Entre as suas motivações, Tuca elege a música como uma extensão prática de sua vida

Não importa sobre o quê, Tuca Oliveira sempre possui o que falar. Através de suas belas letras retratadas em faixas autorais, o cantor e compositor mineiro vem brindando ao mundo músicas com significados. Em “Esse Momento”, novo álbum do artista, Tuca faz um convite à introspecção e à liberdade, o projeto brinda os bons momentos.

Com produção musical assinada por Cupertino e pelo próprio Tuca, “Esse Momento” vem repleto de sol, praia, montanhas de Minas, arranha-céus cariocas e, sobretudo, muito amor.

“Muitas coisas me inspiram e me conduzem nesse caminho da composição. Acho que a principal matéria prima é a própria experiência de estar vivo e observar o mundo à minha volta. Além disso, é uma necessidade pessoal minha de sobrevivência, algo que me acompanha desde muito jovem em momentos felizes ou tristes, sempre ao meu lado de forma muito presente. Na medida em que percebo essas músicas fazendo parte da vida de outras pessoas, é claro que isso também se torna uma motivação pra seguir fazendo, pois é muito bom ver gente se identificando e ficando feliz de me ouvir”, explica Tuca.

Impulsionado, principalmente, pelo amor, o novo álbum do artista marca mais um episódio importante em sua carreira. Junto a ele, Tuca apresenta o retorno aos palcos brasileiros com shows em diversas capitais do país.

“A importância do público na carreira de um artista é gigantesca e fundamental. Quando eu comecei, eu já sabia disso, mas eu não tinha a dimensão que tenho hoje depois de ver na prática. Com um público, eu já consigo rodar o país fazendo shows com minhas músicas, e isso me fez olhar o caminho que venho trilhando com muito mais tranquilidade e respeito. Antes, eu me cobrava bem mais e me sentia um pouco desanimado com espaços, ou até mesmo pessoas do meio, que nunca se abriam para me conhecer. E a verdade é que cada artista tem sua trajetória, e eu venho percebendo que a minha talvez seja assim, muito ao lado das pessoas que gostam do que eu faço. O público vibra verdadeiramente com cada conquista, e vem aumentando de forma consistente, já que essas pessoas fazem questão de me apresentar aos amigos, à família, e por aí vai. Acho isso muito bonito, essa coisa de não ser algo imposto de cima, e sim construído de forma horizontal. E nesse processo todo, eu vejo que aquelas mesmas portas, antes fechadas, começam a se abrir quando a gente tem um público que se mobiliza e nos acompanha. Só tenho a agradecer”, revela o artista, que tem feito shows nas principais capitais do Brasil.

Entre as suas motivações, Tuca elege a música como uma extensão prática de sua vida. Mais que um dom, é uma forma de se comunicar com as pessoas e doar ao mundo um pouco do seu sentimento, modo de viver e enxergar o mundo.

“Eu simplesmente quero seguir fazendo o que eu amo. Eu vejo essa carreira como o trabalho de uma vida. Então, só desejo seguir em frente, compondo, cantando, gravando e fazendo shows. E que, cada vez mais, mais pessoas me descubram, conheçam minhas músicas. A cada turnê, eu vejo a plateia aumentando, e isso é maravilhoso. É o que eu quero”, explica.

No novo álbum, que acaba de chegar às plataformas de streaming, constam alguns novos sucessos de Tuca como “Com Você”, faixa que abre o projeto. “Sem Perceber”, “Fica do Meu Lado”, “Ela Faz Yoga”, “Sonhar”, “Esse Momento”, “Sinais”, “Amor e Paz”, “Zamira” e “Eu Sou do Interior” completam o projeto.

Nos palcos, Tuca apresenta ainda sucessos de seu primeiro compilado de estúdio, “As Flores do Começo”.

“Os shows da turnê trazem o repertório dos dois álbuns, ‘As Flores do Começo’ e ‘Esse Momento’, e sempre faço releitura de uma ou duas canções famosas. Esse contato com as pessoas, que só a apresentação presencial permite, é muito afetuoso e eu to muito feliz de voltar aos palcos. Quando acaba o show, sempre tem um momento pra fotos, autógrafos, e isso também é muito legal. A música tem esse poder incrível de mexer com as nossas emoções e nos despertar sentimentos bons, e o show é um momento em que isso acontece de forma mais intensa, em minha opinião. Sobretudo, quando cantamos todos juntos”, completa.

Em divulgação das faixas de “Esse Momento”, o artista lançará em breve mais um clipe. A faixa que dá nome ao projeto ganha um clipe bucólico, gravado em meio ao ar livre.