TruckPag estreia na Fórmula Truck, patrocinando segunda etapa da temporada 2023

Prova acontece no domingo, 16, em Rivera, Uruguai, com transmissão ao vivo pela RedeTV!

A TruckPag, startup de meios de pagamento para frotas, é a mais nova patrocinadora da segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula Truck. A competição acontece no próximo domingo, 16, em Rivera, no Uruguai. A data coincide com o aniversário de cinco anos da TruckPag, fundada em 16 de abril de 2018. A prova será transmitida ao vivo pela RedeTV!, a partir das 13h, direto do Autódromo Internacional Eduardo P. Cabrera, situado entre a cidade uruguaia e o município brasileiro de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A TruckPag vai marcar presença in loco proporcionando a alguns clientes a experiência de conferir de perto uma das categorias de maior prestígio do automobilismo brasileiro.

A expectativa da Fórmula Truck para o próximo domingo é lotar o Autódromo Internacional Eduardo P. Cabrera, como aconteceu na temporada 2022, quando mais de 25 mil pessoas assistiram à disputa | TruckPag-Divulgação e Grupo G4 Educação.

“A parceria com a Fórmula Truck é muito importante para nós: tanto no sentido de posicionarmos a nossa marca junto a uma das competições de maior notoriedade do automobilismo nacional, quanto, sobretudo, para estreitarmos o relacionamento com os nossos clientes, proporcionando a eles a oportunidade de viver uma experiência vibrante, à flor da pele, que une o amor pela velocidade e a força dos caminhões mais potentes do mundo”, destaca Kassio Seefeld, CEO da TruckPag. “A Fórmula Truck é onde estão os frotistas, os transportadores e os apaixonados por caminhões. É onde está o público da TruckPag. É onde compartilhamos com ele a nossa paixão”, enfatiza Seefeld.

A expectativa da Fórmula Truck para o próximo domingo é lotar o Autódromo Internacional Eduardo P. Cabrera, como aconteceu na temporada 2022, quando mais de 25 mil pessoas assistiram à disputa. A temporada deste ano conta com oito etapas: a primeira teve início no dia 12 de março, em Guaporé, no Rio Grande do Sul; e a última vai acontecer no dia 8 de dezembro, em Cascavel, no Paraná. A estreia da TruckPag na segunda etapa da competição, no próximo domingo, contará com inserções da marca durante a transmissão ao vivo pela RedeTV!.

TruckPag-Divulgação e Grupo G4 Educação.

TruckPag – Startup de meios de pagamento para frotas, a TruckPag surgiu com o propósito de construir uma nova forma de gestão de abastecimento, tornando o consumo de diesel mais transparente, seguro e simples. Situada em Cascavel, no Paraná, a empresa conta com 98 colaboradores em seus quadros e três produtos principais no portfólio: Cartão TruckPag, para controle e gestão de abastecimento de combustível e demais itens de manutenção veicular; CIOTPag, solução gratuita para emissão de Código Identificador de Operações de Transporte (CIOT); e PagPedágio, voltada para o pagamento de passagens de pedágio nas estradas de todo o território nacional.