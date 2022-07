Trioxp planeja cinco grandes eventos para o 2º semestre de 2022 com foco em mercados pioneiros

A agência tem como lideranças Lúcia Cristina Abdala e Rita Figueiredo, que trabalham intensamente para atrair marcas interessadas e inovadoras

Com expertise de quase 30 anos de experiência de mercado em criação e produção de conferências, feiras, exposições, seminários e eventos corporativos, as diretoras da Trioxp Eventos trouxeram muitas novidades na bagagem, que garantem movimentar o mercado pós-pandemia.

Fundada em 2004, a Trioxp Eventos e Marketing Digital é orquestrada pelas mentes brilhantes da Lúcia Cristina Abdala (ex-Francal) e Rita Figueiredo, também diretora da Tech House com ambição suficiente para transformar a agência numa grande referência em inovação no setor.

Com expertise de quase 30 anos de experiência de mercado em criação e produção de eventos, a agência tem como lideranças Lúcia Cristina Abdala e Rita Figueiredo (Na foto: Lúcia Cristina Abdala)

Além de possuir um portfólio próprio de eventos, setorizados, econômicos, de varejo, híbridos e presenciais, a Trioxp também se dedica a projetos de importantes associações e corporações. De lá para cá, elas já reuniram mais de dez eventos próprios no portfólio, com ênfase em geração de negócios, em setores que abordam a tecnologia de produção, inovação, alimentação, saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Atualmente, a Trioxp trabalha intensamente para atrair marcas interessadas e inovadoras para os eventos que acontecem no segundo semestre de 2022, que serão realizados no Parque Anhembi, em São Paulo, entre setembro e novembro.

Trioxp irá lançar cinco eventos no segundo semestre de 2022 com foco em setores variados

Na área de alimentos e bebidas, a Trioxp lança a Plant Based Tech, New Meat, Conakom e Softdrinks. O evento é dedicado a todos que estão comprometidos com uma alimentação mais justa, sustentável e saudável, e é focado em preparar empresas e profissionais para as mudanças inquestionáveis na alimentação para um mundo sustentável, atendendo à demanda de vegetarianos, veganos, flexitarianos e consumidores que buscam maior qualidade de vida e saúde. A estimativa de valor do mercado para carne e laticínios alternativos até 2050 é que alcance 1,4 trilhões.

Em paralelo, na mesma data e local, acontece o evento New Meat Brazil – 2º Fórum Internacional de Carnes Vegetais, Cultivadas e Proteínas Alternativa, único evento no país focado em carnes cultivadas e proteínas alternativas. A primeira edição do New Meat foi impactante. O encontro reuniu os maiores experts do mercado falando de temas variados e ofereceu aos profissionais um panorama amplo desta nova tecnologia das carnes cultivadas que, em breve, chegarão às gôndolas dos supermercados. As empresas de carne e frutos do mar cultivados garantiram US$ 1,4 bilhão em investimentos em 2021.

Além de possuir um portfólio próprio, a Trioxp também se dedica a projetos de importantes associações e corporações

“A cada ano, mais pessoas se tornam vegetarianas ou flexarianas por razões como saúde, sofrimento animal, meio ambiente, entre outras. Estamos diante de um cenário revolucionário do setor de alimentação, que em curto prazo trará benefícios imensuráveis para as áreas da saúde, economia e meio ambiente”, ressalta Abdala.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No setor de bebidas saudáveis, a Trioxp inova mais uma vez e lança a Softdrinks Tech, Salão de Tecnologia para Produção de Bebidas não Alcoólicas, único evento dedicado à produção de bebidas não alcoólicas, exclusivo para conhecer novas tecnologias, insumos, máquinas e ingredientes. Em um cenário altamente favorável ao consumo deste tipo de bebidas, a Softdrinks, por meio de seus expositores, tem o compromisso de oferecer soluções para a melhoria da produção, qualidade e inovações para os fabricantes de bebidas. O país ocupa hoje a sétima posição em consumo de bebidas não alcoólicas.

Em paralelo, será realizada a primeira edição da Conakom – 1ª Conferência dos Nacional de Produtores de Kombucha em parceria com a Fermenta com Ciência, sendo também o único evento profissional dedicado ao mercado de Kombucha. Pela primeira vez no Brasil, um encontro exclusivamente profissional para o desenvolvimento do mercado. São mais de 400 produtores comerciais no Brasil que movimentam a economia, sendo o segundo maior mercado em número de marcas, que representam R$12 milhões do mercado brasileiro, aumentando mais de 50% sua produção de 2019 a 2020.

A novidade fica por conta do gigantesco mercado do sono e saúde mental. A Sleep Well Expo – Salão de Produtos e Tratamentos para Qualidade do Sono e Saúde Mental 2022 é um evento aberto para visitação do público e profissionais do setor, além de lojistas. Será realizado de 6 a 8 de outubro no Palácio das Convenções do Anhembi.

Rita Figueiredo, também diretora da Tech House, tem ambição suficiente para transformar a agência numa grande referência em inovação no setor

“Dormir bem é um conjunto de hábitos que devem ser praticados para contribuir com o bem-estar geral e preparar o corpo para relaxar. Temos que entender o que nos prejudica e aplicar novos comportamentos, afinal sono é saúde. Nesta primeira edição vamos focar muito no conteúdo, serão três auditórios simultâneos com renomados profissionais”, comenta a diretora da Trioxp.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Percebendo a importância de uma experiência 360º dos consumidores, a agência ainda lança a plataforma Sleep Well Center, um portal que traz o cuidado com a qualidade do seu sono com guias, recomendações, novidades, notícias e lançamentos, além do canal do youtube Sleep Well Expo, reforçando o comprometimento da empresa com os mercados relacionados aos seus produtos.