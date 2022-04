Trio virgulino lança “Eu não vou dançar sozinho”, feat com a dupla Edson e Hudson

A nova canção estará disponível nas plataformas digitais na sexta, (8)

A dupla Edson e Hudson não guardou segredo e publicou em suas redes sociais o lançamento dessa parceria de sucesso com o Trio Virgulino, a qual tiveram a participação especial durante a produção e gravação da nova música de trabalho do Trio: “Eu não vou dançar sozinho”.

nova canção estará disponível nas plataformas digitais a partir da próxima sexta-feira (8)

Com mais de 40 anos de trajetória, o Trio Virgulino embalou diversos sucessos do forró pé de serra por todo Brasil além de contar com participações especiais de diversos artistas consagrados, dentre eles, a dupla Edson e Hudson.

A dupla Edson e Hudson divulgou nas redes sociais a parceria com o Trio

“Impossível falar em música popular brasileira sem citar esses caras fantásticos, que perpetuam a nossa cultura de forma muito particular. Trio Virgulino chegou com esse presente e foi uma honra, não apenas produzir a faixa, mas também participar ao lado do meu irmão. Desejo, claro, vida longa e muito sucesso” diz Hudson Cadorini.

“Trio Virgulino faz parte da história da música brasileira! Foi uma delícia dividir ‘Eu Não Vou Andar Sozinho’ e, desta forma, somar em uma obra que nos traz memórias afetivas maravilhosas. Estamos bem felizes e muito honrados com o convite. A música é pra cima e tem um apelo popular fantástico. Tanto eu como o meu irmão desejamos muito sucesso ao Trio e a nova música”, fala Edson.

Os artistas tiveram participação especial durante a produção e gravação da nova música de trabalho do Trio: “Eu não vou dançar sozinho”

A canção retrata a consagração de podermos realizar uma uma festa de São João após praticamente dois anos de isolamento social, sem uma das maiores expressões populares que é a festa junina. Contudo, após esse longo período, tudo volta ao ritmo para forrozear coladinho do jeito que o brasileiro gosta.

A nova canção estará disponível nas plataformas digitais a partir da próxima sexta-feira (8).